Houston Dynamo vs. St. Louis City: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 34 de la MLS

Houston Dynamo recibe a St. Louis City este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Houston Dynamo perdió 1-3 como visitante ante Portland Timbers en la fecha anterior. Houston Dynamo está 5° en la tabla con 51 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Seattle Sounders.
En su último compromiso, St. Louis City perdió 0-1 como local ante San Diego FC. El conjunto marcha 4° con 51 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Portland Timbers.
El historial entre Houston Dynamo y St. Louis City
Houston Dynamo y St. Louis City se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de Houston Dynamo, 2 de St. Louis City y 1 empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/08/2026
|St. Louis City vs. Houston Dynamo
|2-1
|MLS 2026
|20/05/2026
|St. Louis City vs. Houston Dynamo
|2-2
|2026
|31/08/2025
|St. Louis City vs. Houston Dynamo
|2-3
|MLS 2025
|29/06/2025
|Houston Dynamo vs. St. Louis City
|1-0
|MLS 2025
|06/10/2024
|St. Louis City vs. Houston Dynamo
|3-0
|2024 MLS
Horario del partido
- México: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
En síntesis
- Houston Dynamo y St. Louis City se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Houston Dynamo suma 51 puntos en el torneo.
- St. Louis City suma 51 puntos en el torneo.