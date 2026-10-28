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Alineaciones de St. Louis City y Portland Timbers por la MLS: formaciones probables

St. Louis City y Portland Timbers se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Energizer Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

STL FC vs. Timbers, MLS
STL FC vs. Timbers, MLS

St. Louis City recibe a Portland Timbers este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Energizer Park. St. Louis City viene de caer 0-3 ante Real Salt Lake y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Portland Timbers viene de ganarle 3-2 a Charlotte FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de St. Louis City y Portland Timbers

St. Louis City (3-4-3): Ben Lundt, Jaziel Orozco, Timo Baumgartl, Fallou Fall, Conrad Wallem, Chris Durkin, Charles-Emile Brunet, Rafael Santos, Carlo Holse, Rafael Navarro, Simon Becher. DT: Yoann Damet.

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Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Ronald Hernandez, Joel Waterman, Kamal Miller, Jimer Fory, Eric Izoita, Jose Caicedo, David Pereira Da Costa, Ariel Lassister, Vincent Janssen, Kristoffer Velde. DT: Marti Cifuentes.

La previa de St. Louis City y Portland Timbers: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Energizer Park
  • Próximo partido de St. Louis City: vs. San Diego FC, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Portland Timbers: vs. Houston Dynamo, lunes 2 de noviembre
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