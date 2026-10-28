Alineaciones de St. Louis City y Portland Timbers por la MLS: formaciones probables

St. Louis City recibe a Portland Timbers este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Energizer Park. St. Louis City viene de caer 0-3 ante Real Salt Lake y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Portland Timbers viene de ganarle 3-2 a Charlotte FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de St. Louis City y Portland Timbers
St. Louis City (3-4-3): Ben Lundt, Jaziel Orozco, Timo Baumgartl, Fallou Fall, Conrad Wallem, Chris Durkin, Charles-Emile Brunet, Rafael Santos, Carlo Holse, Rafael Navarro, Simon Becher. DT: Yoann Damet.
Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Ronald Hernandez, Joel Waterman, Kamal Miller, Jimer Fory, Eric Izoita, Jose Caicedo, David Pereira Da Costa, Ariel Lassister, Vincent Janssen, Kristoffer Velde. DT: Marti Cifuentes.
La previa de St. Louis City y Portland Timbers: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Energizer Park
- Próximo partido de St. Louis City: vs. San Diego FC, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Portland Timbers: vs. Houston Dynamo, lunes 2 de noviembre