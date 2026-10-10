Alineaciones de LAFC y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

LAFC y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 10 de octubre en el BMO Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene LAFC vs. Vancouver Whitecaps este sábado 10 de octubre en el BMO Stadium desde las 20:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan LAFC y Vancouver Whitecaps

LAFC viene de caer 0-1 ante FC Dallas y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Vancouver Whitecaps viene de caer 1-3 ante Chicago Fire y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de LAFC y Vancouver Whitecaps

LAFC (4-3-3): Hugo Lloris, Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Sergi Palencia, Yevhen Cheberko, Eddie Segura, Mark Delgado, Tyler Boyd, Jeremy Ebobisse, Armindo Sieb.

Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Tate Johnson, Mathias Laborda, Tristan Blackmon, Rui Modesto, Thomas Muller, Oliver Larraz, Aleksa Cvetkovic, Brian White, Bruno Caicedo, Emmanuel Sabbi. DT: Jesper Sorensen.

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Suplentes de LAFC: Igor Jesus, Sergio Vasquez, Ryan Raposo, Cabral Carter, Christian Diaz, Kenny Nielsen, Marius Aiyenero, Charlie Kosakoff, Tommy Mihalic.

Suplentes de Vancouver Whitecaps: Sam Adekugbe, Ranko Veselinovic, Sebastian Ramirez, Kwasi Poku, Ryan Gauld, Isaac Boehmer, Nikola Djordjevic, Valter Sedin, Johnny Selemani.

La previa de LAFC y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber

Día: sábado 10 de octubre

sábado 10 de octubre Hora: 20:30 (hora de México)

20:30 (hora de México) Estadio: BMO Stadium

BMO Stadium Próximo partido de LAFC: vs. Austin FC, jueves 15 de octubre

vs. Austin FC, jueves 15 de octubre Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. St. Louis City, jueves 15 de octubre