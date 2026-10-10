Alineaciones de LAFC y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

Se viene LAFC vs. Vancouver Whitecaps este sábado 10 de octubre en el BMO Stadium desde las 20:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan LAFC y Vancouver Whitecaps
LAFC viene de caer 0-1 ante FC Dallas y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Vancouver Whitecaps viene de caer 1-3 ante Chicago Fire y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de LAFC y Vancouver Whitecaps
LAFC (4-3-3): Hugo Lloris, Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Sergi Palencia, Yevhen Cheberko, Eddie Segura, Mark Delgado, Tyler Boyd, Jeremy Ebobisse, Armindo Sieb.
Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Tate Johnson, Mathias Laborda, Tristan Blackmon, Rui Modesto, Thomas Muller, Oliver Larraz, Aleksa Cvetkovic, Brian White, Bruno Caicedo, Emmanuel Sabbi. DT: Jesper Sorensen.
Suplentes de LAFC: Igor Jesus, Sergio Vasquez, Ryan Raposo, Cabral Carter, Christian Diaz, Kenny Nielsen, Marius Aiyenero, Charlie Kosakoff, Tommy Mihalic.
Suplentes de Vancouver Whitecaps: Sam Adekugbe, Ranko Veselinovic, Sebastian Ramirez, Kwasi Poku, Ryan Gauld, Isaac Boehmer, Nikola Djordjevic, Valter Sedin, Johnny Selemani.
La previa de LAFC y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: BMO Stadium
- Próximo partido de LAFC: vs. Austin FC, jueves 15 de octubre
- Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. St. Louis City, jueves 15 de octubre