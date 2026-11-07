Alineaciones de CF Montreal y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

CF Montreal recibe a Vancouver Whitecaps este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Saputo Stadium. CF Montreal viene de empatar 1-1 con New York City FC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Vancouver Whitecaps viene de ganarle 5-1 a Seattle Sounders y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de CF Montreal y Vancouver Whitecaps
CF Montreal (4-2-3-1): Samsy Keita, Dawid Bugaj, Brandan Craig, Brayan Vera, Luca Petrasso, Samuel Piette, Wikelman Carmona, Matty Longstaff, Gennadiy Synchuk, Daniel Ríos, Alexis Sánchez. DT: Philippe Eullaffroy.
Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Mathías Laborda, Tristan Blackmon, Tate Johnson, Aleksa Cvetković, Ryan Gauld, Oliver Larraz, Yadaly Diaby, Brian White, Bruno Caicedo. DT: Jesper Sorensen.
La previa de CF Montreal y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de México)
- Estadio: Saputo Stadium
- Historial: 27 cruces — CF Montreal ganó 9, Vancouver Whitecaps ganó 12 y empataron 6
- Último antecedente: 16/09/2026: CF Montreal 2-1 Vancouver Whitecaps