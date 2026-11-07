Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

Alineaciones de CF Montreal y Vancouver Whitecaps por la MLS: formaciones probables

CF Montreal y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Saputo Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

CF Montreal vs. Whitecaps, MLS
CF Montreal vs. Whitecaps, MLS

CF Montreal recibe a Vancouver Whitecaps este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Saputo Stadium. CF Montreal viene de empatar 1-1 con New York City FC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Vancouver Whitecaps viene de ganarle 5-1 a Seattle Sounders y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de CF Montreal y Vancouver Whitecaps

CF Montreal (4-2-3-1): Samsy Keita, Dawid Bugaj, Brandan Craig, Brayan Vera, Luca Petrasso, Samuel Piette, Wikelman Carmona, Matty Longstaff, Gennadiy Synchuk, Daniel Ríos, Alexis Sánchez. DT: Philippe Eullaffroy.

+ Seguinos en

Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Mathías Laborda, Tristan Blackmon, Tate Johnson, Aleksa Cvetković, Ryan Gauld, Oliver Larraz, Yadaly Diaby, Brian White, Bruno Caicedo. DT: Jesper Sorensen.

La previa de CF Montreal y Vancouver Whitecaps: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 15:00 (hora de México)
  • Estadio: Saputo Stadium
  • Historial: 27 cruces — CF Montreal ganó 9, Vancouver Whitecaps ganó 12 y empataron 6
  • Último antecedente: 16/09/2026: CF Montreal 2-1 Vancouver Whitecaps
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones