Dónde ver EN VIVO Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders por la jornada 33 de la MLS: TV y streaming online

Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio BC Place, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Vancouver Whitecaps recibe a Seattle Sounders este domingo 1 de noviembre desde las 14:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place.

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Vancouver Whitecaps llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Seattle Sounders tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Vancouver Whitecaps viene de ganar 4-1 como local ante San Diego FC. El equipo lidera la tabla con 58 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Colorado Rapids.

Seattle Sounders perdió 0-1 como local ante Houston Dynamo en la fecha anterior. Seattle Sounders está 8° en la tabla con 43 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante San Diego FC.

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El historial entre Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders

Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders se enfrentaron 48 veces en los últimos años: 13 triunfos de Vancouver Whitecaps, 22 de Seattle Sounders y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/08/2026 Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps 0-2 MLS 19/03/2026 Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps 2-1 Concacaf Champions Cup 13/03/2026 Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders 0-3 Concacaf Champions Cup 28/09/2025 Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps 2-2 MLS 09/06/2025 Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders 3-0 MLS 03/10/2024 Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders 0-3 MLS 19/05/2024 Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps 1-1 MLS 21/04/2024 Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps 0-2 MLS 08/10/2023 Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps 0-0 MLS 09/07/2023 Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders 2-3 MLS

Horario del partido

México: 14:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs

LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs

Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

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En síntesis