Dónde ver EN VIVO Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders por la jornada 33 de la MLS: TV y streaming online

Vancouver Whitecaps recibe a Seattle Sounders este domingo 1 de noviembre desde las 14:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place.
Vancouver Whitecaps llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Seattle Sounders tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Vancouver Whitecaps viene de ganar 4-1 como local ante San Diego FC. El equipo lidera la tabla con 58 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Colorado Rapids.
Seattle Sounders perdió 0-1 como local ante Houston Dynamo en la fecha anterior. Seattle Sounders está 8° en la tabla con 43 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante San Diego FC.
El historial entre Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders
Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders se enfrentaron 48 veces en los últimos años: 13 triunfos de Vancouver Whitecaps, 22 de Seattle Sounders y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/08/2026
|Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps
|0-2
|MLS
|19/03/2026
|Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps
|2-1
|Concacaf Champions Cup
|13/03/2026
|Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders
|0-3
|Concacaf Champions Cup
|28/09/2025
|Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps
|2-2
|MLS
|09/06/2025
|Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders
|3-0
|MLS
|03/10/2024
|Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders
|0-3
|MLS
|19/05/2024
|Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps
|1-1
|MLS
|21/04/2024
|Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps
|0-2
|MLS
|08/10/2023
|Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps
|0-0
|MLS
|09/07/2023
|Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders
|2-3
|MLS
Horario del partido
- México: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
- LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
- Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
En síntesis
- Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 33 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Vancouver Whitecaps suma 58 puntos en el torneo.
- Seattle Sounders suma 43 puntos en el torneo.