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Dónde ver EN VIVO Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders por la jornada 33 de la MLS: TV y streaming online

Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio BC Place, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Whitecaps vs. Sounders FC, MLS
Whitecaps vs. Sounders FC, MLS

Vancouver Whitecaps recibe a Seattle Sounders este domingo 1 de noviembre desde las 14:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place.

Vancouver Whitecaps llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Seattle Sounders tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Vancouver Whitecaps viene de ganar 4-1 como local ante San Diego FC. El equipo lidera la tabla con 58 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Colorado Rapids.

Seattle Sounders perdió 0-1 como local ante Houston Dynamo en la fecha anterior. Seattle Sounders está 8° en la tabla con 43 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante San Diego FC.

El historial entre Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders

Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders se enfrentaron 48 veces en los últimos años: 13 triunfos de Vancouver Whitecaps, 22 de Seattle Sounders y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/08/2026Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps0-2MLS
19/03/2026Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps2-1Concacaf Champions Cup
13/03/2026Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders0-3Concacaf Champions Cup
28/09/2025Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps2-2MLS
09/06/2025Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders3-0MLS
03/10/2024Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders0-3MLS
19/05/2024Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps1-1MLS
21/04/2024Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps0-2MLS
08/10/2023Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps0-0MLS
09/07/2023Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders2-3MLS

Horario del partido

  • México: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
  • LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
  • Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

En síntesis

  • Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 33 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Vancouver Whitecaps suma 58 puntos en el torneo.
  • Seattle Sounders suma 43 puntos en el torneo.
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