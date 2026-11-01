Alineaciones de Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders por la MLS: formaciones probables

Vancouver Whitecaps recibe a Seattle Sounders este domingo 1 de noviembre desde las 14:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place. Vancouver Whitecaps viene de ganarle 4-1 a San Diego FC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Seattle Sounders viene de caer 0-1 ante Houston Dynamo y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders
Vancouver Whitecaps (4-4-2): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Mathías Laborda, Tristan Blackmon, Tate Johnson, Ryan Gauld, Aleksa Cvetković, Oliver Larraz, Yadaly Diaby, Brian White, Kwasi Poku. DT: Jesper Sorensen.
Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Kalani Kossa-Rienzi, Alex Roldan, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Hassani Dotson, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Jesús Ferreira, Dejan Joveljić, Sebastián Gómez. DT: Brian Schmetzer.
La previa de Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 14:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio BC Place
- Historial: 48 cruces — Vancouver Whitecaps ganó 13, Seattle Sounders ganó 22 y empataron 13
- Último antecedente: 17/08/2026: Seattle Sounders 0-2 Vancouver Whitecaps
- Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. CF Montreal, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Seattle Sounders: vs. LAFC, domingo 8 de noviembre