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Alineaciones de Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders por la MLS: formaciones probables

Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio BC Place por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Whitecaps vs. Sounders FC, MLS
Whitecaps vs. Sounders FC, MLS

Vancouver Whitecaps recibe a Seattle Sounders este domingo 1 de noviembre desde las 14:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio BC Place. Vancouver Whitecaps viene de ganarle 4-1 a San Diego FC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Seattle Sounders viene de caer 0-1 ante Houston Dynamo y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders

Vancouver Whitecaps (4-4-2): Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Mathías Laborda, Tristan Blackmon, Tate Johnson, Ryan Gauld, Aleksa Cvetković, Oliver Larraz, Yadaly Diaby, Brian White, Kwasi Poku. DT: Jesper Sorensen.

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Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Kalani Kossa-Rienzi, Alex Roldan, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Hassani Dotson, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Jesús Ferreira, Dejan Joveljić, Sebastián Gómez. DT: Brian Schmetzer.

La previa de Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 14:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio BC Place
  • Historial: 48 cruces — Vancouver Whitecaps ganó 13, Seattle Sounders ganó 22 y empataron 13
  • Último antecedente: 17/08/2026: Seattle Sounders 0-2 Vancouver Whitecaps
  • Próximo partido de Vancouver Whitecaps: vs. CF Montreal, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Seattle Sounders: vs. LAFC, domingo 8 de noviembre
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