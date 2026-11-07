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CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 34 de la MLS

CF Montreal y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Saputo Stadium, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

CF Montreal vs. Whitecaps, MLS
CF Montreal vs. Whitecaps, MLS

CF Montreal recibe a Vancouver Whitecaps este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Saputo Stadium.

Vancouver Whitecaps llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero CF Montreal tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

CF Montreal empató 1-1 como visitante ante New York City FC en la fecha anterior. CF Montreal está 15° en la tabla con 26 puntos. Antes perdió 0-4 como visitante ante Charlotte FC.

En su último compromiso, Vancouver Whitecaps ganó 5-1 como local ante Seattle Sounders. El conjunto lidera la tabla con 61 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante San Diego FC.

El historial entre CF Montreal y Vancouver Whitecaps

CF Montreal y Vancouver Whitecaps se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 9 triunfos de CF Montreal, 12 de Vancouver Whitecaps y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/09/2026CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps2-1Canadian Championship
03/09/2026Vancouver Whitecaps vs. CF Montreal1-1Canadian Championship
09/03/2025Vancouver Whitecaps vs. CF Montreal2-0MLS
06/07/2024CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps1-1MLS
08/06/2023Vancouver Whitecaps vs. CF Montreal2-1Canadian Championship
02/04/2023Vancouver Whitecaps vs. CF Montreal5-0MLS
16/04/2022CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps2-1MLS
08/05/2021Vancouver Whitecaps vs. CF Montreal2-0MLS
17/09/2020Vancouver Whitecaps vs. CF Montreal3-1MLS
14/09/2020Vancouver Whitecaps vs. CF Montreal2-4MLS

Horario del partido

  • México: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis

  • CF Montreal y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • CF Montreal suma 26 puntos en el torneo.
  • Vancouver Whitecaps suma 61 puntos en el torneo.
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