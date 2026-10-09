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Alineaciones de Minnesota United y Houston Dynamo por la MLS: formaciones probables

Minnesota United y Houston Dynamo se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Allianz Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Minnesota United vs. Houston Dynamo, MLS
Minnesota United vs. Houston Dynamo, MLS

Se viene Minnesota United vs. Houston Dynamo este sábado 10 de octubre en el Estadio Allianz Field desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Minnesota United y Houston Dynamo

Minnesota United viene de caer 1-3 ante Seattle Sounders y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Houston Dynamo viene de caer 0-2 ante Sporting Kansas City y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Minnesota United y Houston Dynamo

Minnesota United (3-4-1-2): Drake Callender, Morris Duggan, Michael Boxall, Cherrion Valerius, Tomas Chancalay, Anthony Markanich, Wil Trapp, Owen Gene, Kyle Duncan, Kelvin Yeboah, Marcus Caldeira. DT: Cameron Knowles.

Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Franco Negri, Antônio Carlos, Artur, Lucas Halter, Lawrence Ennali, Duane Holmes, Agustín Bouzat, Ibrahim Aliyu, Mateusz Bogusz, Guilherme. DT: Ben Olsen.

Suplentes de Minnesota United: Nicolas Romero, Maurice Malone, Aziel Jackson, Mauricio Gonzalez, Bongokuhle Hlongwane, Julian Gressel, D.J. Taylor, Kayne Rizvanovich.

Suplentes de Houston Dynamo: Marcelo Saracchi, Lyle Foster, Nick Markanich, Diadié Samassékou, Matthew Arana, Duncan McGuire, Blake Gillingham, Felipe Andrade.

La previa de Minnesota United y Houston Dynamo: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Allianz Field
  • Historial: 25 cruces — Minnesota United ganó 11, Houston Dynamo ganó 8 y empataron 6
  • Último antecedente: 26/06/2025: Minnesota United 3-1 Houston Dynamo
  • Próximo partido de Minnesota United: vs. Colorado Rapids, jueves 15 de octubre
  • Próximo partido de Houston Dynamo: vs. San Diego FC, jueves 15 de octubre
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