Alineaciones de Minnesota United y Houston Dynamo por la MLS: formaciones probables

Se viene Minnesota United vs. Houston Dynamo este sábado 10 de octubre en el Estadio Allianz Field desde las 18:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Minnesota United y Houston Dynamo
Minnesota United viene de caer 1-3 ante Seattle Sounders y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Houston Dynamo viene de caer 0-2 ante Sporting Kansas City y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Minnesota United y Houston Dynamo
Minnesota United (3-4-1-2): Drake Callender, Morris Duggan, Michael Boxall, Cherrion Valerius, Tomas Chancalay, Anthony Markanich, Wil Trapp, Owen Gene, Kyle Duncan, Kelvin Yeboah, Marcus Caldeira. DT: Cameron Knowles.
Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Franco Negri, Antônio Carlos, Artur, Lucas Halter, Lawrence Ennali, Duane Holmes, Agustín Bouzat, Ibrahim Aliyu, Mateusz Bogusz, Guilherme. DT: Ben Olsen.
Suplentes de Minnesota United: Nicolas Romero, Maurice Malone, Aziel Jackson, Mauricio Gonzalez, Bongokuhle Hlongwane, Julian Gressel, D.J. Taylor, Kayne Rizvanovich.
Suplentes de Houston Dynamo: Marcelo Saracchi, Lyle Foster, Nick Markanich, Diadié Samassékou, Matthew Arana, Duncan McGuire, Blake Gillingham, Felipe Andrade.
La previa de Minnesota United y Houston Dynamo: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Allianz Field
- Historial: 25 cruces — Minnesota United ganó 11, Houston Dynamo ganó 8 y empataron 6
- Último antecedente: 26/06/2025: Minnesota United 3-1 Houston Dynamo
- Próximo partido de Minnesota United: vs. Colorado Rapids, jueves 15 de octubre
- Próximo partido de Houston Dynamo: vs. San Diego FC, jueves 15 de octubre