Alineaciones de Orlando City y Columbus Crew por la MLS: formaciones probables

Orlando City y Columbus Crew se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Inter.co Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Orlando City vs. Columbus Crew este sábado 10 de octubre en el Inter.co Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Publicidad

Cómo llegan Orlando City y Columbus Crew

Orlando City viene de caer 2-4 ante Philadelphia Union y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Columbus Crew viene de ganarle 2-1 a Inter Miami y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Orlando City y Columbus Crew

Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Bernardo Rhein, Robin Jansson, Iago Silva, Zakaria Taifi, Ivan Angulo, Joran Gerbet, Eduard Atuesta, Martin Ojeda, Daryl Dike, Antoine Griezmann. DT: Martín Perelman.

Publicidad

Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte, Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Eric Bailly, Mohamed Farsi, Anass Zaroury, Santiago Rodriguez, Dylan Chambost, Taha Habroune, Josef Martínez, Brais Méndez. DT: Laurent Courtois.

Suplentes de Orlando City: Adrián Marín, Luis Otávio, Tiago, Javier Otero, Nolan Miller, Harvey Sarajian, Vinícius Nogueira, Gustavo Caraballo, Justin Hylton.

Suplentes de Columbus Crew: Marcelo Herrera, Rudy Camacho, Brooks Lennon, Cesar Ruvalcaba, Sékou Tidiany Bangoura, Jamal Thiaré, Evan Bush, Lautaro Dario Giaccone, Tarun Karumanchi.

Publicidad

La previa de Orlando City y Columbus Crew: todo lo que hay que saber