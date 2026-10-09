Alineaciones de Orlando City y Columbus Crew por la MLS: formaciones probables

Se viene Orlando City vs. Columbus Crew este sábado 10 de octubre en el Inter.co Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Orlando City y Columbus Crew
Orlando City viene de caer 2-4 ante Philadelphia Union y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Columbus Crew viene de ganarle 2-1 a Inter Miami y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Orlando City y Columbus Crew
Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau, Bernardo Rhein, Robin Jansson, Iago Silva, Zakaria Taifi, Ivan Angulo, Joran Gerbet, Eduard Atuesta, Martin Ojeda, Daryl Dike, Antoine Griezmann. DT: Martín Perelman.
Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte, Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Eric Bailly, Mohamed Farsi, Anass Zaroury, Santiago Rodriguez, Dylan Chambost, Taha Habroune, Josef Martínez, Brais Méndez. DT: Laurent Courtois.
Suplentes de Orlando City: Adrián Marín, Luis Otávio, Tiago, Javier Otero, Nolan Miller, Harvey Sarajian, Vinícius Nogueira, Gustavo Caraballo, Justin Hylton.
Suplentes de Columbus Crew: Marcelo Herrera, Rudy Camacho, Brooks Lennon, Cesar Ruvalcaba, Sékou Tidiany Bangoura, Jamal Thiaré, Evan Bush, Lautaro Dario Giaccone, Tarun Karumanchi.
La previa de Orlando City y Columbus Crew: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Inter.co Stadium
- Historial: 29 cruces — Orlando City ganó 12, Columbus Crew ganó 10 y empataron 7
- Último antecedente: 16/09/2026: Columbus Crew 2-1 Orlando City
- Próximo partido de Orlando City: vs. Toronto FC, miércoles 14 de octubre
- Próximo partido de Columbus Crew: vs. Charlotte FC, miércoles 14 de octubre