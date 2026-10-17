Alineaciones de Portland Timbers y Colorado Rapids por la MLS: formaciones probables

Portland Timbers recibe a Colorado Rapids este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Providence Park. Portland Timbers viene de caer 0-2 ante LA Galaxy y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Colorado Rapids viene de empatar 2-2 con Minnesota United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Portland Timbers y Colorado Rapids
Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Ronald Hernández, Joel Waterman, Kamal Miller, Jimer Fory, Joao Ortiz, José Caicedo, David Pereira Da Costa, Ariel Lassister, Vincent Janssen, Kristoffer Velde. DT: Martí Cifuentes.
Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Keegan Rosenberry, Rob Holding, Loïc Williams, Miguel Navarro, Hamzat Ojediran, Paxten Aaronson, Wayne Frederick, Morgan Whittaker, Ibrahim Sadiq, Donavan Phillip. DT: Matt Wells.
La previa de Portland Timbers y Colorado Rapids: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: Providence Park
- Historial: 36 cruces — Portland Timbers ganó 17, Colorado Rapids ganó 12 y empataron 7
- Último antecedente: 28/02/2026: Colorado Rapids 2-0 Portland Timbers
- Próximo partido de Portland Timbers: vs. Charlotte FC, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Colorado Rapids: vs. Vancouver Whitecaps, domingo 25 de octubre