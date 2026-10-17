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Alineaciones de Portland Timbers y Colorado Rapids por la MLS: formaciones probables

Portland Timbers y Colorado Rapids se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Providence Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Timbers vs. Rapids, MLS
Timbers vs. Rapids, MLS

Portland Timbers recibe a Colorado Rapids este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Providence Park. Portland Timbers viene de caer 0-2 ante LA Galaxy y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Colorado Rapids viene de empatar 2-2 con Minnesota United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Portland Timbers y Colorado Rapids

Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Ronald Hernández, Joel Waterman, Kamal Miller, Jimer Fory, Joao Ortiz, José Caicedo, David Pereira Da Costa, Ariel Lassister, Vincent Janssen, Kristoffer Velde. DT: Martí Cifuentes.

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Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Keegan Rosenberry, Rob Holding, Loïc Williams, Miguel Navarro, Hamzat Ojediran, Paxten Aaronson, Wayne Frederick, Morgan Whittaker, Ibrahim Sadiq, Donavan Phillip. DT: Matt Wells.

La previa de Portland Timbers y Colorado Rapids: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 20:30 (hora de México)
  • Estadio: Providence Park
  • Historial: 36 cruces — Portland Timbers ganó 17, Colorado Rapids ganó 12 y empataron 7
  • Último antecedente: 28/02/2026: Colorado Rapids 2-0 Portland Timbers
  • Próximo partido de Portland Timbers: vs. Charlotte FC, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Colorado Rapids: vs. Vancouver Whitecaps, domingo 25 de octubre
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