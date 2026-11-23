St. Louis City recibe a LAFC este lunes 23 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Energizer Park. Ninguno de los dos llega con el envión que quisiera, pero St. Louis City al menos puede agarrarse de un triunfo reciente para sostener el discurso. LAFC, en cambio, viene de acumular tropiezos y necesita cortar la racha como sea.
La tabla todavía dice poco a diez fechas de arrancar, pero ninguno de los dos quiere seguir perdiendo terreno con los de arriba.
La actualidad de ambos equipos
St. Louis City cortó una mala racha con el triunfo 1-0 de visitante ante Houston Dynamo, después de dos derrotas seguidas como local que lo habían bajado un poco el ánimo. Está octavo con 13 puntos en nueve partidos, una posición que le permite mirar hacia arriba si logra encadenar otro resultado positivo.
LAFC atraviesa un momento complicado: cayó 1-2 ante Seattle Sounders y antes había perdido 1-3 de local frente a Minnesota United, sin contar el empate previo con LA Galaxy. Son tres partidos sin ganar y el equipo quedó 14° con apenas 7 puntos en ocho presentaciones, una producción que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más la temporada.
El historial entre St. Louis City y LAFC
El historial reciente favorece claramente a LAFC, que ganó tres de los últimos cinco cruces y además tiene mejor diferencia de gol, con 9 tantos a favor contra 4 de St. Louis City. Hubo un empate en el medio y St. Louis City solo pudo quedarse con una victoria, la más reciente de la serie, cuando se impuso 2-1. Antes de eso, LAFC había ganado 2-0 y también 3-0 en 2025, además de un 2-2 y un 1-0 que completan la cuenta.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/05/2026
|St. Louis City vs. LAFC
|2-1
|MLS 2026
|15/03/2026
|LAFC vs. St. Louis City
|2-0
|MLS 2026
|28/09/2025
|St. Louis City vs. LAFC
|0-3
|MLS 2025
|27/04/2025
|LAFC vs. St. Louis City
|2-2
|MLS 2025
|03/10/2024
|LAFC vs. St. Louis City
|1-0
|2024 MLS
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- San Jose Earthquakes vs. Houston Dynamo — martes 24 de noviembre, 21:00 hs
En síntesis
- St. Louis City y LAFC se enfrentan este lunes 23 de noviembre por la jornada 10 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- St. Louis City suma 13 puntos en el torneo.
- LAFC suma 7 puntos en el torneo.