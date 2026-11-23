St. Louis City y LAFC se enfrentan este lunes 23 de noviembre, en el Energizer Park, por la jornada 10 de la MLS. Los detalles de la televisación.

St. Louis City recibe a LAFC este lunes 23 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Energizer Park. Ninguno de los dos llega con el envión que quisiera, pero St. Louis City al menos puede agarrarse de un triunfo reciente para sostener el discurso. LAFC, en cambio, viene de acumular tropiezos y necesita cortar la racha como sea.

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La tabla todavía dice poco a diez fechas de arrancar, pero ninguno de los dos quiere seguir perdiendo terreno con los de arriba.

La actualidad de ambos equipos

St. Louis City cortó una mala racha con el triunfo 1-0 de visitante ante Houston Dynamo, después de dos derrotas seguidas como local que lo habían bajado un poco el ánimo. Está octavo con 13 puntos en nueve partidos, una posición que le permite mirar hacia arriba si logra encadenar otro resultado positivo.

LAFC atraviesa un momento complicado: cayó 1-2 ante Seattle Sounders y antes había perdido 1-3 de local frente a Minnesota United, sin contar el empate previo con LA Galaxy. Son tres partidos sin ganar y el equipo quedó 14° con apenas 7 puntos en ocho presentaciones, una producción que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más la temporada.

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El historial entre St. Louis City y LAFC

El historial reciente favorece claramente a LAFC, que ganó tres de los últimos cinco cruces y además tiene mejor diferencia de gol, con 9 tantos a favor contra 4 de St. Louis City. Hubo un empate en el medio y St. Louis City solo pudo quedarse con una victoria, la más reciente de la serie, cuando se impuso 2-1. Antes de eso, LAFC había ganado 2-0 y también 3-0 en 2025, además de un 2-2 y un 1-0 que completan la cuenta.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/05/2026 St. Louis City vs. LAFC 2-1 MLS 2026 15/03/2026 LAFC vs. St. Louis City 2-0 MLS 2026 28/09/2025 St. Louis City vs. LAFC 0-3 MLS 2025 27/04/2025 LAFC vs. St. Louis City 2-2 MLS 2025 03/10/2024 LAFC vs. St. Louis City 1-0 2024 MLS

Horario del partido

México: 19:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC

Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

San Jose Earthquakes vs. Houston Dynamo — martes 24 de noviembre, 21:00 hs

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En síntesis