CF Montreal vs. Nashville SC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 31 de la MLS

CF Montreal recibe a Nashville SC este sábado 24 de octubre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Saputo Stadium. Nashville llega como líder absoluto de la tabla general y no da señales de bajar el ritmo, mientras que Montreal necesita sumar como sea para no quedar afuera de la pelea por los playoffs.
Para el local esto ya es casi una final: cada punto que no sume lo acerca a quedar fuera de la clasificación. Nashville, en cambio, juega sin presión de tabla y con la chance de seguir estirando su ventaja en la cima.
La actualidad de ambos equipos
CF Montreal no logra encontrar regularidad en el tramo final del campeonato. Viene de un empate 1-1 como visitante ante Seattle Sounders, pero antes había caído con autoridad frente a Atlanta United y también perdió en su visita a Toronto FC. Está 15° con 25 puntos en 30 partidos, en una zona que lo obliga a ganar si quiere meterse en zona de playoffs.
Nashville SC, en cambio, atraviesa un momento inmejorable. Es el puntero de la liga con 67 puntos y llega de dos goleadas consecutivas, 4-0 ante Sporting Kansas City de local y 4-1 en su visita a Austin FC, antes de un empate 1-1 frente a San Jose Earthquakes. El funcionamiento ofensivo del equipo viene siendo uno de los puntos más altos de la temporada.
El historial entre CF Montreal y Nashville SC
El historial reciente entre ambos es claramente favorable a Nashville, que ganó 8 de los 13 enfrentamientos directos frente a un solo triunfo de Montreal, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo refleja: 19 a 7 a favor del equipo de Tennessee. El antecedente más cercano fue en julio de este año, cuando Nashville se impuso 1-0, y en la visita anterior a Montreal el resultado había sido un empate 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/07/2026
|Nashville SC vs. CF Montreal
|1-0
|MLS
|04/10/2025
|CF Montreal vs. Nashville SC
|1-1
|MLS
|23/03/2025
|Nashville SC vs. CF Montreal
|3-0
|MLS
|25/05/2024
|CF Montreal vs. Nashville SC
|0-0
|MLS
|05/05/2024
|Nashville SC vs. CF Montreal
|4-1
|MLS
|21/06/2023
|CF Montreal vs. Nashville SC
|1-0
|MLS
|12/03/2023
|Nashville SC vs. CF Montreal
|2-0
|MLS
|19/05/2022
|Nashville SC vs. CF Montreal
|2-1
|MLS
|12/09/2021
|CF Montreal vs. Nashville SC
|0-1
|MLS
|27/06/2021
|Nashville SC vs. CF Montreal
|1-1
|MLS
Horario del partido
- México: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
- Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- CF Montreal y Nashville SC se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- CF Montreal suma 25 puntos en el torneo.
- Nashville SC suma 67 puntos en el torneo.