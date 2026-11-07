Dónde ver EN VIVO Austin FC vs. Portland Timbers por la jornada 34 de la MLS: TV y streaming online

Austin FC recibe a Portland Timbers este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Q2 Stadium. Portland llega en racha y con la cabeza puesta en los playoffs, mientras Austin necesita un golpe de autoridad para no quedar afuera de la discusión en las últimas fechas.
Son puntos que pesan en la recta final de la temporada regular, con un cuadro de posiciones que todavía puede moverse bastante para ambos lados.
La actualidad de ambos equipos
Austin FC viene de dos derrotas seguidas, la última bien dura por 4-1 ante LA Galaxy, y antes había caído también de local frente a Real Salt Lake. El equipo texano está 14° con 34 puntos en 33 partidos, en una zona incómoda que lo obliga a sumar ya mismo si quiere meterse en la pelea por la clasificación.
Portland Timbers atraviesa el mejor momento posible: ganó sus últimos tres partidos, incluyendo un 3-1 ante Houston Dynamo apenas unos días atrás. Con 43 puntos y el octavo puesto, el equipo del noroeste llega como claro favorito y con la confianza de quien no pierde hace rato.
El historial entre Austin FC y Portland Timbers
El historial entre ambos tiene a Portland como dominador claro: de los 12 enfrentamientos se quedó con 6 triunfos, contra 4 de Austin y 2 empates, con una diferencia de gol apretada (16 contra 14). En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja, con una victoria de Austin por 2-1 en agosto y un empate sin goles en abril del año pasado, aunque en el acumulado histórico los de Oregón siempre tuvieron la mano.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/08/2026
|Portland Timbers vs. Austin FC
|1-2
|MLS
|05/04/2025
|Austin FC vs. Portland Timbers
|0-0
|MLS
|02/03/2025
|Portland Timbers vs. Austin FC
|1-0
|MLS
|03/10/2024
|Portland Timbers vs. Austin FC
|0-1
|MLS
|30/05/2024
|Austin FC vs. Portland Timbers
|0-2
|MLS
|18/09/2023
|Austin FC vs. Portland Timbers
|1-2
|MLS
|07/05/2023
|Portland Timbers vs. Austin FC
|2-2
|MLS
|01/09/2022
|Austin FC vs. Portland Timbers
|1-2
|MLS
|13/03/2022
|Portland Timbers vs. Austin FC
|1-0
|MLS
|07/11/2021
|Portland Timbers vs. Austin FC
|3-0
|MLS
Horario del partido
- México: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
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Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
En síntesis
- Austin FC y Portland Timbers se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Austin FC suma 34 puntos en el torneo.
- Portland Timbers suma 43 puntos tras vencer a Houston Dynamo, St. Louis City y Charlotte FC.