Dónde ver EN VIVO Austin FC vs. Portland Timbers por la jornada 34 de la MLS: TV y streaming online

Austin FC y Portland Timbers se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Q2 Stadium, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Austin FC recibe a Portland Timbers este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Q2 Stadium. Portland llega en racha y con la cabeza puesta en los playoffs, mientras Austin necesita un golpe de autoridad para no quedar afuera de la discusión en las últimas fechas.

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Son puntos que pesan en la recta final de la temporada regular, con un cuadro de posiciones que todavía puede moverse bastante para ambos lados.

La actualidad de ambos equipos

Austin FC viene de dos derrotas seguidas, la última bien dura por 4-1 ante LA Galaxy, y antes había caído también de local frente a Real Salt Lake. El equipo texano está 14° con 34 puntos en 33 partidos, en una zona incómoda que lo obliga a sumar ya mismo si quiere meterse en la pelea por la clasificación.

Portland Timbers atraviesa el mejor momento posible: ganó sus últimos tres partidos, incluyendo un 3-1 ante Houston Dynamo apenas unos días atrás. Con 43 puntos y el octavo puesto, el equipo del noroeste llega como claro favorito y con la confianza de quien no pierde hace rato.

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El historial entre Austin FC y Portland Timbers

El historial entre ambos tiene a Portland como dominador claro: de los 12 enfrentamientos se quedó con 6 triunfos, contra 4 de Austin y 2 empates, con una diferencia de gol apretada (16 contra 14). En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja, con una victoria de Austin por 2-1 en agosto y un empate sin goles en abril del año pasado, aunque en el acumulado histórico los de Oregón siempre tuvieron la mano.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/08/2026 Portland Timbers vs. Austin FC 1-2 MLS 05/04/2025 Austin FC vs. Portland Timbers 0-0 MLS 02/03/2025 Portland Timbers vs. Austin FC 1-0 MLS 03/10/2024 Portland Timbers vs. Austin FC 0-1 MLS 30/05/2024 Austin FC vs. Portland Timbers 0-2 MLS 18/09/2023 Austin FC vs. Portland Timbers 1-2 MLS 07/05/2023 Portland Timbers vs. Austin FC 2-2 MLS 01/09/2022 Austin FC vs. Portland Timbers 1-2 MLS 13/03/2022 Portland Timbers vs. Austin FC 1-0 MLS 07/11/2021 Portland Timbers vs. Austin FC 3-0 MLS

Horario del partido

México: 18:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

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En síntesis