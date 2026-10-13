Colorado Rapids vs. Minnesota United: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 29 de la MLS

Con la recta final de la temporada regular ya encima, Colorado Rapids y Minnesota United se cruzan el miércoles 14 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park, con los puestos de playoffs como telón de fondo.
Ninguno de los dos está en zona de clasificación directa, así que cada punto pesa para meterse entre los mejores de la conferencia. Un triunfo le da aire a cualquiera de los dos justo cuando el calendario empieza a apretar.
Horario del partido
- México: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
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La actualidad de ambos equipos
Colorado Rapids llega octavo con 37 puntos en 28 partidos, en una racha irregular: viene de empatar 1-1 de local ante San Jose Earthquakes, después de caer 2-3 como visitante frente a LA Galaxy y de un empate a tres goles con Seattle Sounders. No pierde hace un partido, pero tampoco logra encadenar victorias.
Minnesota United se ubica catorce con 30 unidades y necesita reaccionar rápido. Su último partido terminó 2-2 de local ante Houston Dynamo, luego de dos derrotas consecutivas: 1-3 como visitante ante Seattle Sounders y 2-3 de local contra LA Galaxy. La diferencia de puntos con los puestos de clasificación empieza a ser un problema.
El historial entre Colorado Rapids y Minnesota United
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 22 enfrentamientos, Colorado Rapids ganó 9, Minnesota United también 9 y hubo 4 empates. En goles, Minnesota lleva una leve ventaja, 37 contra 33. El antecedente más reciente fue en mayo de este año, cuando Colorado se impuso 1-0 como visitante, cortando una seguidilla en la que Minnesota había sacado resultados favorables en los cruces anteriores.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/05/2026
|Minnesota United vs. Colorado Rapids
|0-1
|MLS
|28/09/2025
|Colorado Rapids vs. Minnesota United
|1-1
|MLS
|10/08/2025
|Minnesota United vs. Colorado Rapids
|1-2
|MLS
|29/09/2024
|Minnesota United vs. Colorado Rapids
|3-0
|MLS
|26/05/2024
|Colorado Rapids vs. Minnesota United
|3-3
|MLS
|31/08/2023
|Minnesota United vs. Colorado Rapids
|3-0
|MLS
|19/03/2023
|Colorado Rapids vs. Minnesota United
|1-2
|MLS
|07/08/2022
|Colorado Rapids vs. Minnesota United
|4-3
|MLS
|12/05/2022
|Minnesota United vs. Colorado Rapids
|2-1
|US Open Cup
|17/04/2022
|Minnesota United vs. Colorado Rapids
|3-1
|MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Colorado Rapids y Minnesota United se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 29 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Colorado Rapids suma 37 puntos en el torneo.
- Minnesota United suma 30 puntos en el torneo.