Colorado Rapids vs. Minnesota United: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 29 de la MLS

Colorado Rapids y Minnesota United se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Dick's Sporting Goods Park, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Con la recta final de la temporada regular ya encima, Colorado Rapids y Minnesota United se cruzan el miércoles 14 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park, con los puestos de playoffs como telón de fondo.

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Ninguno de los dos está en zona de clasificación directa, así que cada punto pesa para meterse entre los mejores de la conferencia. Un triunfo le da aire a cualquiera de los dos justo cuando el calendario empieza a apretar.

Horario del partido

México: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Colorado Rapids llega octavo con 37 puntos en 28 partidos, en una racha irregular: viene de empatar 1-1 de local ante San Jose Earthquakes, después de caer 2-3 como visitante frente a LA Galaxy y de un empate a tres goles con Seattle Sounders. No pierde hace un partido, pero tampoco logra encadenar victorias.

Minnesota United se ubica catorce con 30 unidades y necesita reaccionar rápido. Su último partido terminó 2-2 de local ante Houston Dynamo, luego de dos derrotas consecutivas: 1-3 como visitante ante Seattle Sounders y 2-3 de local contra LA Galaxy. La diferencia de puntos con los puestos de clasificación empieza a ser un problema.

El historial entre Colorado Rapids y Minnesota United

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 22 enfrentamientos, Colorado Rapids ganó 9, Minnesota United también 9 y hubo 4 empates. En goles, Minnesota lleva una leve ventaja, 37 contra 33. El antecedente más reciente fue en mayo de este año, cuando Colorado se impuso 1-0 como visitante, cortando una seguidilla en la que Minnesota había sacado resultados favorables en los cruces anteriores.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/05/2026 Minnesota United vs. Colorado Rapids 0-1 MLS 28/09/2025 Colorado Rapids vs. Minnesota United 1-1 MLS 10/08/2025 Minnesota United vs. Colorado Rapids 1-2 MLS 29/09/2024 Minnesota United vs. Colorado Rapids 3-0 MLS 26/05/2024 Colorado Rapids vs. Minnesota United 3-3 MLS 31/08/2023 Minnesota United vs. Colorado Rapids 3-0 MLS 19/03/2023 Colorado Rapids vs. Minnesota United 1-2 MLS 07/08/2022 Colorado Rapids vs. Minnesota United 4-3 MLS 12/05/2022 Minnesota United vs. Colorado Rapids 2-1 US Open Cup 17/04/2022 Minnesota United vs. Colorado Rapids 3-1 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

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En síntesis