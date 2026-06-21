Luis Suárez se quitó la camiseta de Uruguay en pleno partido

Captaron a Luis Suárez con la camiseta de Uruguay y unos minutos después se la quito y te contamos la razón.

Una de las ausencias en la Selección Uruguay para este Mundial 2026 fue la de Luis Suárez, el futbolista reapareció en el palco del Estadio Miami como uno de los invitados especiales. La imagen que más llamó la atención es verlo con la camiseta del equipo charrúa, apoyando a su nación.

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Fue precisamente en el minuto 41 cuando se le hizo un paneo en las cámaras de la FIFA y se le vio portando el jersey de su país. Sin embargo, unos minutos después, aproximadamente en el final del primer tiempo, ya en el agregado, se muestra con una playera y un blazer.

Esto comenzó a sonar en las redes sociales, quienes evidenciaron que el futbolista ya se había quitado la camiseta aún cuando la escuadra ya tenía la ventaja en el marcador. Algunos aficionados pensaron que era porque el equipo estaba jugando un poco mal, pero no fue así.

Minuto 43: gol de Uruguay 🇺🇾. Luis Suárez con camiseta.



Minuto 50: gol de Uruguay 🇺🇾. Luis Suárez con remera y saco. pic.twitter.com/t6ofoDLMUc — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 21, 2026

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¿Por qué Luis Suárez se quitó la camiseta de Uruguay?

Y es que hay que recordar que el mayor sponsor en la carrera del futbolista uruguayo es precisamente Puma, por lo que la camiseta de la Selección Uruguaya es de Nike. Ahora que Luis Suárez ya no juega en el equipo, no tiene razón para usar la del patrocinador contrario.

Es por esta razón que al salir en las cámaras le habría dado más visibilidad al “rival”, en este caso Nike, por lo que de manera inmediata tuvo que cambiarse totalmente para que no promoviera a la competencia cada que aparecía en la transmisión.

¿Lo perdonaron o fue cábala?

Ya al 90′ se volvió a hacer un paneo y salió de nueva cuenta con la camiseta de Uruguay, por lo que ahora queda pensar que tal vez era un tema de cábala, ya que ha sido un jugador que cuenta con varias de ellas, aunque todo apunta a que por parte del sponsor le habrían permitido por ser Selección.

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En síntesis