El futbolista uruguayo se refirió a un posible cruce de la Celeste con el Tri en el certamen internacional de Norteamérica.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo H del Mundial 2026, Uruguay tuvo un nuevo tropiezo y, tras debutar con empate 1-1 ante Arabia Saudita, volvió a empatar, esta vez por 2-2 ante Cabo Verde, algo aún peor por ser una selección debutante en el torneo y con menos jerarquía individual.

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Este panorama deja a la Celeste sobre la cuerda floja y pasó de pensar en pelear el liderato de la zona ante España a definir contra la Furia Roja su clasificación o no a 16avos de Final. Cuando parecía que podía ser segunda, ahora incluso el panorama podría hacerlo pasar como uno de los terceros.

Ante este panorama, existe la posibilidad de que el cuadro charrúa pueda enfrentar a México en la próxima instancia. Según el cuadro del torneo, el Tri podría enfrentar al tercero del Grupo C, E, F, H o I, por lo que, si se dan muchos resultados, podría haber un México vs. Uruguay.

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En el marco de un paseo organizado por Conmebol en Miami Beach, donde se exhiben objetos de museo que exponen la historia de la confederación, el máximo… pic.twitter.com/VOHQ2Di4q0 — Montevideo Portal (@portalmvd) June 22, 2026

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Luis Suárez, emblema uruguayo, habló en rueda de prensa y fue consultado precisamente por este posible cruce. El goleador no titubeó y reflexionó: “Son dos equipos competitivos, con espíritu de querer llegar lejos. México tiene el plus de ser local, pero Uruguay es Uruguay y en un Mundial siempre deja todo“.

Cabe recordar que el Pistolero está ausente en el conjunto sudamericano por una decisión pura y exclusivamente del entrenador Marcelo Bielsa. No hay lesiones ni molestias que hayan sido clave para que quede marginado. Si bien el jugador se despidió en 2024, aclaró que quedaba a disposición de volver si lo convocaban.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Uruguay en el Mundial 2026?

De cara al cierre de la zona, el equipo al mando del DT argentino jugará por la Jornada 3 del Grupo H ante España el próximo viernes 26 de junio desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad mexicana de Guadalajara.

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En síntesis