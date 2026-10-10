Dónde ver EN VIVO Austin FC vs. Nashville SC por la jornada 28 de la MLS: TV y streaming online

Austin FC y Nashville SC se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Q2 Stadium, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre el Q2 Stadium recibe un duelo con mucho en juego para los dos lados de la tabla: arriba, el líder de la MLS; en zona media, un equipo que necesita puntos para asegurar su lugar en playoffs.

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Nashville SC llega como el gran candidato de la temporada y quiere seguir estirando su ventaja en la cima. Austin FC, en cambio, pelea por no quedar afuera de la pelea por la clasificación en la recta final del campeonato.

Horario del partido

México: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Austin FC viene de un partido loco: empató 3-3 de local ante San Diego FC en su presentación más reciente. Antes había rescatado un 0-0 como visitante frente a FC Dallas y ganó 2-1 en la cancha de Vancouver Whitecaps. Con 31 puntos en 27 partidos y el puesto 13 de la tabla, el equipo todavía tiene margen para meterse en zona de playoffs, pero no puede permitirse muchos tropiezos más.

Nashville SC atraviesa un presente inmejorable. Goleó 3-0 a Chicago Fire y después repitió el golpe con un 2-0 ante Toronto FC, ambos como local. El único traspié reciente fue un empate 2-2 como visitante contra Inter Miami. Con 60 puntos en 27 fechas, el equipo de Nashville es el puntero indiscutido de la MLS y llega a Austin con la mejor racha de todo el torneo.

El historial entre Austin FC y Nashville SC

Entre los dos equipos hubo cinco enfrentamientos y Nashville se impuso en tres, con una victoria de Austin y un empate. La diferencia de gol también lo favorece: anotó siete goles contra cuatro del equipo texano. La última vez que se vieron las caras, en octubre de 2025, Austin cayó 1-2 de local justamente ante Nashville, que vuelve a tener el historial de su lado antes de este nuevo cruce.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2025 Austin FC vs. Nashville SC 1-2 US Open Cup 25/08/2024 Nashville SC vs. Austin FC 0-2 MLS 18/09/2022 Austin FC vs. Nashville SC 1-1 MLS 04/09/2022 Nashville SC vs. Austin FC 3-0 MLS 24/05/2021 Nashville SC vs. Austin FC 1-0 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs

Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

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En síntesis