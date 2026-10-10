Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs. D.C. United por la jornada 28 de la MLS: TV y streaming online

Inter Miami y D.C. United se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Nu Stadium, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Con la recta final de la temporada regular de la MLS apretando, Inter Miami recibe el sábado 10 de octubre a D.C. United en el Nu Stadium con la necesidad de cortar una racha que empieza a incomodar.

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El local pelea el segundo lugar de la tabla y no puede permitirse regalar puntos a esta altura del calendario, mientras que D.C. United todavía tiene margen para meterse en la pelea por los playoffs si junta resultados afuera de su cancha.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Inter Miami llega golpeado en lo anímico más que en lo numérico: es segundo con 46 puntos en 27 partidos, pero no gana hace tres fechas. Cayó 1-2 ante Columbus Crew como visitante y antes había sumado dos empates seguidos de local, ante San Diego FC y Nashville SC. La ventaja en la tabla sigue firme, pero la falta de triunfos empieza a generar ruido puertas adentro.

D.C. United, en cambio, pelea otra batalla: está 11° con 30 unidades en 26 juegos y necesita reaccionar si quiere meterse en zona de clasificación. Viene de rescatar un empate 3-3 como visitante frente a Vancouver Whitecaps, después de perder como local con Charlotte FC y de un 0-0 sin goles ante Atlanta United. Los números muestran un equipo que no logra sostener buenos tramos de partido.

El historial entre Inter Miami y D.C. United

El historial entre ambos es prácticamente parejo: de 13 enfrentamientos, Inter Miami ganó 5, D.C. United otros 5 y hubo 3 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo de Washington (20 contra 19). En los duelos más recientes se repartieron las victorias, incluyendo el 2-1 de Inter Miami en marzo pasado y el 3-2 que el local se llevó en septiembre de 2025, lo que confirma que no hay un dominador claro en esta serie.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/03/2026 D.C. United vs. Inter Miami 1-2 MLS 20/09/2025 Inter Miami vs. D.C. United 3-2 MLS 23/08/2025 D.C. United vs. Inter Miami 1-1 MLS 19/05/2024 Inter Miami vs. D.C. United 1-0 MLS 16/03/2024 D.C. United vs. Inter Miami 1-3 MLS 08/07/2023 D.C. United vs. Inter Miami 2-2 MLS 03/06/2023 Inter Miami vs. D.C. United 1-2 MLS 18/09/2022 D.C. United vs. Inter Miami 2-3 MLS 15/05/2022 Inter Miami vs. D.C. United 2-2 MLS 29/01/2022 Inter Miami vs. D.C. United 0-1 Club Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs

Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

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En síntesis