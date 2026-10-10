Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs. D.C. United por la jornada 28 de la MLS: TV y streaming online

Con la recta final de la temporada regular de la MLS apretando, Inter Miami recibe el sábado 10 de octubre a D.C. United en el Nu Stadium con la necesidad de cortar una racha que empieza a incomodar.
El local pelea el segundo lugar de la tabla y no puede permitirse regalar puntos a esta altura del calendario, mientras que D.C. United todavía tiene margen para meterse en la pelea por los playoffs si junta resultados afuera de su cancha.
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
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- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
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La actualidad de ambos equipos
Inter Miami llega golpeado en lo anímico más que en lo numérico: es segundo con 46 puntos en 27 partidos, pero no gana hace tres fechas. Cayó 1-2 ante Columbus Crew como visitante y antes había sumado dos empates seguidos de local, ante San Diego FC y Nashville SC. La ventaja en la tabla sigue firme, pero la falta de triunfos empieza a generar ruido puertas adentro.
D.C. United, en cambio, pelea otra batalla: está 11° con 30 unidades en 26 juegos y necesita reaccionar si quiere meterse en zona de clasificación. Viene de rescatar un empate 3-3 como visitante frente a Vancouver Whitecaps, después de perder como local con Charlotte FC y de un 0-0 sin goles ante Atlanta United. Los números muestran un equipo que no logra sostener buenos tramos de partido.
El historial entre Inter Miami y D.C. United
El historial entre ambos es prácticamente parejo: de 13 enfrentamientos, Inter Miami ganó 5, D.C. United otros 5 y hubo 3 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo de Washington (20 contra 19). En los duelos más recientes se repartieron las victorias, incluyendo el 2-1 de Inter Miami en marzo pasado y el 3-2 que el local se llevó en septiembre de 2025, lo que confirma que no hay un dominador claro en esta serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/03/2026
|D.C. United vs. Inter Miami
|1-2
|MLS
|20/09/2025
|Inter Miami vs. D.C. United
|3-2
|MLS
|23/08/2025
|D.C. United vs. Inter Miami
|1-1
|MLS
|19/05/2024
|Inter Miami vs. D.C. United
|1-0
|MLS
|16/03/2024
|D.C. United vs. Inter Miami
|1-3
|MLS
|08/07/2023
|D.C. United vs. Inter Miami
|2-2
|MLS
|03/06/2023
|Inter Miami vs. D.C. United
|1-2
|MLS
|18/09/2022
|D.C. United vs. Inter Miami
|2-3
|MLS
|15/05/2022
|Inter Miami vs. D.C. United
|2-2
|MLS
|29/01/2022
|Inter Miami vs. D.C. United
|0-1
|Club Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs
- Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs
En síntesis
- Inter Miami y D.C. United se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 28 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Inter Miami suma 46 puntos en el torneo.
- D.C. United suma 30 puntos en el torneo.