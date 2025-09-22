El arribo de Lionel Messi a la MLS significó un cimbronazo, no solo para el Inter Miami, club de actualmente juega, sino también para todo el torneo norteamericano. La figura del astro argentino puso sobre la mesa a los clubes de la región.

Pero, además, Messi no llegó para retirarse, sino para competir. Y, desde mediados de 2023, no para de romper récords y establecer nuevas marcas. Ahora, el delantero igualó una increíble marca que ostentaba en solitario hasta el momento el atacante Carlos Vela, quien supo jugar para LAFC.

Vela había sido el único futbolista de la competición en marcar un gol o asistencia en 16 partidos consecutivos dentro de la liga estadounidense. Tras su doblete y asistencia ante DC United en la última jornada, el astro argentino, en el mismo número de compromisos, llegó a 22 tantos y 12 asistencias.

El ex jugador de Barcelona y PSG alcanzó a Denis Bouanga, futbolista que se desempeña casualmente en LAFC y pelean por ser el máximo goleador de la temporada en el torneo. De cerca los acecha Sam Surridge de Nashville, quien lleva acumulados 21 tantos.

Con el triunfo mencionado, las Garzas alcanzaron las 52 unidades y se colocan 5° en la Conferencia Este del certamen. Por delante quedaron Philadelphia Union con 60 puntos, FC Cincinnati con 58, y Charlotte FC y New York City, ambos con 53. Ante estos últimos enfrentará en la siguiente fecha.

¿Cuándo vuelven a jugar Lionel Messi e Inter Miami por la MLS 2025?

De cara a la próxima jornada del certamen nacional, Inter Miami jugará el próximo miércoles 24 de septiembre, cuando visite a New York City por la Jornada 31. El compromiso será desde las 17:30 horas (Ciudad de México) en el Citi Field.