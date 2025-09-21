Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo una nueva gala de la entrega de uno de los premios más importantes del mundo a nivel individual, que es el Balón de Oro. En el Théâtre du Châtelet de París, la revista France Football dará ese reconocimiento al mejor futbolista de la temporada pasada.

Los dos grandes candidatos son Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, quiénes brillaron y siguen brillando en sus respectivos equipos. La expectativa es alta, y todos los ojos estarán puestos en la ceremonia para conocer quién se quedará con este prestigioso galardón.

Mientras tanto, vamos a hacer un resumen de los futbolistas que más veces tuvieron la oportunidad de ganar el premio y también un repaso histórico desde la primera vez hasta la última edición que se entregó a lo largo de la historia del futbol.

Ganadores del Balón de Oro año a año

1956: Stanley Matthews

1957: Alfredo Di Stéfano

1958: Raymond Kopa

1959: Alfredo Di Stéfano

1960: Luis Suárez

1961: Omar Sívori

1962: Josef Masopust

1963: Lev Yashin

1964: Denis Law

1965: Eusébio da Silva

1966: Bobby Charlton

1967: Flórian Albert

1968: George Best

1969: Gianni Rivera

1970: Gerd Müller

1971: Johan Cruyff

1972: Franz Beckenbauer

1973: Johan Cruyff

1974: Johan Cruyff

1975: Oleg Blojín

1976: Franz Beckenbauer

1977: Allan Simonsen

1978: Kevin Keegan

1979: Kevin Keegan

1980: Karl-Heinz Rummenigge

1981: Karl-Heinz Rummenigge

1982: Paolo Rossi

1983: Michel Platini

1984: Michel Platini

1985: Michel Platini

1986: Igor Belánov

1987: Ruud Gullit

1988: Marco van Basten

1989: Marco van Basten

1990: Lothar Matthäus

1991: Jean-Pierre Papin

1992: Marco van Basten

1993: Roberto Baggio

1994: Hristo Stoichkov

1995: George Weah

1996: Matthias Sammer

1997: Ronaldo Nazário

1998: Zinedine Zidane

1999: Rivaldo

2000: Luís Figo

2001: Michael Owen

2002: Ronaldo Nazário

2003: Pavel Nedved

2004: Andriy Shevchenko

2005: Ronaldinho

2006: Fabio Cannavaro

2007: Kaká

2008: Cristiano Ronaldo

2009: Lionel Messi

2010: Lionel Messi

2011: Lionel Messi

2012: Lionel Messi

2013: Cristiano Ronaldo

2014: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modrić

2019: Lionel Messi

2021: Lionel Messi

2022: Karim Benzema

2023: Leo Messi

2024: Rodri Hernández

Futbolistas que más veces ganaron el Balón de Oro

El jugador que más veces ganó el premio fue nada más ni nada menos que Lionel Andrés Messi, quién lo recibió en ocho oportunidades, mientras que lo sigue Cristiano Ronaldo con 5.

Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

2008, 2013, 2014, 2016, 2017 Michel Platini (3): 1983, 1984, 1985

1983, 1984, 1985 Johan Cruyff (3): 1971, 1973, 1974

1971, 1973, 1974 Franz Beckenbauer (2): 1972, 1976

1972, 1976 Ronaldo Nazário (2): 1997, 2002

1997, 2002 Alfredo Di Stéfano (2): 1957, 1959

1957, 1959 Kevin Keegan (2): 1978, 1979

1978, 1979 Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980, 1981

