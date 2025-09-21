Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo una nueva gala de la entrega de uno de los premios más importantes del mundo a nivel individual, que es el Balón de Oro. En el Théâtre du Châtelet de París, la revista France Football dará ese reconocimiento al mejor futbolista de la temporada pasada.
Los dos grandes candidatos son Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, quiénes brillaron y siguen brillando en sus respectivos equipos. La expectativa es alta, y todos los ojos estarán puestos en la ceremonia para conocer quién se quedará con este prestigioso galardón.
Mientras tanto, vamos a hacer un resumen de los futbolistas que más veces tuvieron la oportunidad de ganar el premio y también un repaso histórico desde la primera vez hasta la última edición que se entregó a lo largo de la historia del futbol.
Ganadores del Balón de Oro año a año
- 1956: Stanley Matthews
- 1957: Alfredo Di Stéfano
- 1958: Raymond Kopa
- 1959: Alfredo Di Stéfano
- 1960: Luis Suárez
- 1961: Omar Sívori
- 1962: Josef Masopust
- 1963: Lev Yashin
- 1964: Denis Law
- 1965: Eusébio da Silva
- 1966: Bobby Charlton
- 1967: Flórian Albert
- 1968: George Best
- 1969: Gianni Rivera
- 1970: Gerd Müller
- 1971: Johan Cruyff
- 1972: Franz Beckenbauer
- 1973: Johan Cruyff
- 1974: Johan Cruyff
- 1975: Oleg Blojín
- 1976: Franz Beckenbauer
- 1977: Allan Simonsen
- 1978: Kevin Keegan
- 1979: Kevin Keegan
- 1980: Karl-Heinz Rummenigge
- 1981: Karl-Heinz Rummenigge
- 1982: Paolo Rossi
- 1983: Michel Platini
- 1984: Michel Platini
- 1985: Michel Platini
- 1986: Igor Belánov
- 1987: Ruud Gullit
- 1988: Marco van Basten
- 1989: Marco van Basten
- 1990: Lothar Matthäus
- 1991: Jean-Pierre Papin
- 1992: Marco van Basten
- 1993: Roberto Baggio
- 1994: Hristo Stoichkov
- 1995: George Weah
- 1996: Matthias Sammer
- 1997: Ronaldo Nazário
- 1998: Zinedine Zidane
- 1999: Rivaldo
- 2000: Luís Figo
- 2001: Michael Owen
- 2002: Ronaldo Nazário
- 2003: Pavel Nedved
- 2004: Andriy Shevchenko
- 2005: Ronaldinho
- 2006: Fabio Cannavaro
- 2007: Kaká
- 2008: Cristiano Ronaldo
- 2009: Lionel Messi
- 2010: Lionel Messi
- 2011: Lionel Messi
- 2012: Lionel Messi
- 2013: Cristiano Ronaldo
- 2014: Cristiano Ronaldo
- 2015: Lionel Messi
- 2016: Cristiano Ronaldo
- 2017: Cristiano Ronaldo
- 2018: Luka Modrić
- 2019: Lionel Messi
- 2021: Lionel Messi
- 2022: Karim Benzema
- 2023: Leo Messi
- 2024: Rodri Hernández
Futbolistas que más veces ganaron el Balón de Oro
El jugador que más veces ganó el premio fue nada más ni nada menos que Lionel Andrés Messi, quién lo recibió en ocho oportunidades, mientras que lo sigue Cristiano Ronaldo con 5.
- Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023
- Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016, 2017
- Michel Platini (3): 1983, 1984, 1985
- Johan Cruyff (3): 1971, 1973, 1974
- Franz Beckenbauer (2): 1972, 1976
- Ronaldo Nazário (2): 1997, 2002
- Alfredo Di Stéfano (2): 1957, 1959
- Kevin Keegan (2): 1978, 1979
- Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980, 1981
Lionel Messi con su último Balón de Oro (Getty Images)