¿Por qué Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no están nominados al Balón de Oro 2025?

Este lunes 22 de septiembre se celebrará una nueva gala del Balón de Oro, uno de los premios más prestigiosos y esperados del futbol a nivel individual. La ceremonia tendrá lugar en París, donde se reunirán las máximas figuras del deporte para conocer quién será reconocido como el mejor jugador de la última temporada.

El evento que organiza la revista France Football vuelve a ser el centro de atención del futbol mundial, ya que millones de aficionados están pendientes de lo que suceda en la capital francesa. Una vez más, el galardón será entregado al futbolista que mejor rendimiento tuvo en el último año y la expectativa es total.

En esta edición, los dos grandes favoritos son Lamine Yamal, del FC Barcelona, y Ousmane Dembélé, del PSG. Ambos jugadores vienen de brillar con sus respectivos equipos y se perfilan como los principales candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2025.

Sin embargo, esta gala también tiene un detalle histórico: por segunda edición consecutiva, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos futbolistas más ganadores del premio, no forman parte de la lista de nominados. Su ausencia refleja el recambio generacional que atraviesa el futbol.

A pesar de que siguen siendo figuras determinantes tanto en sus clubes como en sus selecciones, ni Messi ni Cristiano atraviesan ya el nivel de sus mejores épocas. Además, ninguno de los dos milita actualmente en las grandes ligas de Europa, algo que también influye en la decisión de los votantes.

¿Cuántas veces ganaron el Balón de Oro Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

El astro argentino es el futbolista que más veces se quedó con el premio ya que logró ser el elegido en ocho oportunidades. Mientras tanto, el portugués no se queda atrás y ocupa el segundo lugar tras obtener ese galardón cinco veces.

