Cuando Inter Miami está en problemas, cuenta con la tranquilidad de que tiene una carta bajo la manga que siempre aparece cuando lo necesita: Lionel Messi surgió al rescate de su equipo esta noche en Fort Lauderdale, y evitó el ‘papelón’ para el alivio de sus fanáticos, que colmaron las gradas del Chase Stadium este sábado.

Las ‘Garzas’ se enfrentaban al DC United, último en la tabla de posiciones de la Conferencia Este, y más aún al ser locales, no podían dejar puntos en el camino ante el colista. Y tuvieron que recurrir al “10” para romper la paridad, ponerse arriba en el marcador y conseguir el triunfo para seguir escalando en la MLS 2025.

Con el juego igualado en uno, a los veinte minutos de la segunda mitad, el argentino recibió de su histórico compañero Jordi Alba, con un preciso pase filtrado entre rivales, tan fino que lo dejó con tiempo y espacio para tomarse un segundo y elegir dónde definir, para vencer la resistencia de la portería del DC United y marcar el 2-1.

Encima, previamente Leo había dado la asistencia del 1-1, con un notable pase-gol a su compatriota Tadeo Allende, que había puesto ventaja al Inter Miami. Luego, el inoxidable Christian Benteke puso el marcador en tablas, y Messi cambió el resultado al anotar el segundo gol del conjunto dirigido por Javier Mascherano.

Lionel Messi no se conformó con uno y anotó su doblete vs. DC United:

Para colmo, en la agonía del partido, el propio diez puso su nombre otra vez en el marcador y convirtió el 3-1 de Inter Miami ante DC United en la noche del Chase Stadium. A los cuarenta minutos del complemento, hizo una de sus jugadas más conocidas, recibiendo fuera de la medialuna del área grande, levantó la cabeza, y con un disparo preciso la colgó del ángulo para liquidar la historia.

La nueva marca de Lionel Messi con Inter Miami:

Con este doblete, el argentino superó a Sam Surridge y se transformó en el máximo goleador de la MLS 2025: el delantero y capitán de las ‘Garzas’ llegó a 22 conquistas en la temporada, y se ubica en soledad en la cima del listado de artilleros de la liga de los Estados Unidos en este año calendario. Un nuevo registro para la exitosa carrera del crack albiceleste.