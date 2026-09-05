Inter Miami vs. Atlanta United: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la MLS

Lionel Messi jugará su primer partido tras el anuncio de su retiro de la Selección Argentina. El '10' viene de marcar un poker ante Montreal.

Inter Miami y Atlanta United se enfrentan este sábado por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El encuentro se llevará a cabo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale a partir de las 17:30 hs (Ciudad de México) y será el primer partido de Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección Argentina.

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El conjunto rosa buscará hacer valer su localía para sumar tres puntos clave en la lucha por mantenerse en lo más alto de la Conferencia Este. Con Messi como principal carta de ataque, las Garzas se miden ante un rival siempre exigente que intentará dar la sorpresa a domicilio.

Lionel Messi festeja uno de sus cuatro goles ante Montreal (Getty Images)

Horario del partido

México, Costa Rica, Guatemala : 17:30 hs

: 17:30 hs Perú, Colombia, Ecuador : 18:30 hs

: 18:30 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 19:30 hs

: 19:30 hs Argentina, Uruguay: 20:30 hs

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Dónde ver Inter Miami vs. Atlanta por TV y streaming

El partido entre Inter Miami y Atlanta United de este sábado por la MLS se puede ver en México y a nivel internacional de forma exclusiva mediante el servicio de streaming MLS Season Pass en Apple TV.

México: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Centroamérica: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Sudamérica: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Estados Unidos: Apple TV (MLS Season Pass), FS1 y FOX Deportes

Apple TV (MLS Season Pass), FS1 y FOX Deportes España: Apple TV (MLS Season Pass)

Alineaciones probables

Inter Miami: Dayne St Clair; Noah Allen, Maximiliano Falcón, Ian Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Casemiro; Germán Berterame, Luis Suarez y Lionel Messi.

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Atlanta United: Lucas Hoyos; Enea Mihaj, Júnior Alonso, Paulo Diaz, Tomás Jacob; Aleksey Miranchuk, William Reilly, Tristan Muyumba, Cooper Sanchez; Miguel Almirón y Fabrice Picault.

Actualidad de ambos equipos