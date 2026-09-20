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¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. San Diego FC por la MLS

El equipo de Kily González juega en la liga estadounidense a días de quedarse con la Campeones Cup 2026 ante Cruz Azul.

Inter Miami ante San Diego por la MLS.
© Getty ImagesInter Miami ante San Diego por la MLS.

Desde las 17:00 horas de la CDMX, Inter Miami se enfrenta a San Diego FC por una nueva jornada de la MLS, en busca de un triunfo importante y con el envión anímico que arrastra en los últimos días. El equipo de Lionel Messi quiere seguir sumando y mantenerse protagonista en esta parte de la temporada.

Inter Miami llega con mucha confianza después de vencer 2-0 a Cruz Azul entre semana y quedarse con el Campeones Cup 2026. Ahora, el conjunto de Florida deberá dejar atrás los festejos y enfocarse rápidamente en lo que sigue, con otro compromiso importante por delante.

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Del otro lado estará San Diego FC, que juega en la otra zona de la MLS y no atraviesa su mejor momento. Actualmente ocupa el décimo puesto de la tabla y buscará dar el golpe ante un Inter Miami que llega motivado y con Lionel Messi nuevamente como una de sus principales figuras.

La alineación de Inter Miami

  • Dayne St. Clair
  • Ian Fray
  • Casemiro
  • Maximiliano Falcón
  • Fricio Caicedo
  • Rodrigo De Paul
  • Yannick Bright
  • Matías Galarza
  • Lionel Messi
  • Luis Suárez
  • Germán Berterame

La alineación de San Diego FC

  • CJ Dos Santos
  • Oscar Verhoeven
  • Manu Duah
  • Ian Murphy
  • Kieran Sargeant
  • Alejandro Alvarado
  • Jeppe Tverskov
  • Onni Valakari
  • Anders Dreyer
  • Amahl Pellegrino
  • Elias Achouri
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En sintesis

  • Inter Miami y San Diego FC se enfrentan a las 17:00 horas por la MLS.
  • Inter Miami conquistó el Campeones Cup 2026 tras vencer 2-0 a Cruz Azul entre semana.
  • Lionel Messi encabezará el ataque titular de Inter Miami frente a San Diego FC.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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