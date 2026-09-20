¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. San Diego FC por la MLS

El equipo de Kily González juega en la liga estadounidense a días de quedarse con la Campeones Cup 2026 ante Cruz Azul.

Desde las 17:00 horas de la CDMX, Inter Miami se enfrenta a San Diego FC por una nueva jornada de la MLS, en busca de un triunfo importante y con el envión anímico que arrastra en los últimos días. El equipo de Lionel Messi quiere seguir sumando y mantenerse protagonista en esta parte de la temporada.

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Inter Miami llega con mucha confianza después de vencer 2-0 a Cruz Azul entre semana y quedarse con el Campeones Cup 2026. Ahora, el conjunto de Florida deberá dejar atrás los festejos y enfocarse rápidamente en lo que sigue, con otro compromiso importante por delante.

Del otro lado estará San Diego FC, que juega en la otra zona de la MLS y no atraviesa su mejor momento. Actualmente ocupa el décimo puesto de la tabla y buscará dar el golpe ante un Inter Miami que llega motivado y con Lionel Messi nuevamente como una de sus principales figuras.

La alineación de Inter Miami

Dayne St. Clair

Ian Fray

Casemiro

Maximiliano Falcón

Fricio Caicedo

Rodrigo De Paul

Yannick Bright

Matías Galarza

Lionel Messi

Luis Suárez

Germán Berterame

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La alineación de San Diego FC

CJ Dos Santos

Oscar Verhoeven

Manu Duah

Ian Murphy

Kieran Sargeant

Alejandro Alvarado

Jeppe Tverskov

Onni Valakari

Anders Dreyer

Amahl Pellegrino

Elias Achouri

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