¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. San Diego FC por la MLS

Desde las 17:00 horas de la CDMX, Inter Miami se enfrenta a San Diego FC por una nueva jornada de la MLS, en busca de un triunfo importante y con el envión anímico que arrastra en los últimos días. El equipo de Lionel Messi quiere seguir sumando y mantenerse protagonista en esta parte de la temporada.
Inter Miami llega con mucha confianza después de vencer 2-0 a Cruz Azul entre semana y quedarse con el Campeones Cup 2026. Ahora, el conjunto de Florida deberá dejar atrás los festejos y enfocarse rápidamente en lo que sigue, con otro compromiso importante por delante.
Del otro lado estará San Diego FC, que juega en la otra zona de la MLS y no atraviesa su mejor momento. Actualmente ocupa el décimo puesto de la tabla y buscará dar el golpe ante un Inter Miami que llega motivado y con Lionel Messi nuevamente como una de sus principales figuras.
La alineación de Inter Miami
- Dayne St. Clair
- Ian Fray
- Casemiro
- Maximiliano Falcón
- Fricio Caicedo
- Rodrigo De Paul
- Yannick Bright
- Matías Galarza
- Lionel Messi
- Luis Suárez
- Germán Berterame
La alineación de San Diego FC
- CJ Dos Santos
- Oscar Verhoeven
- Manu Duah
- Ian Murphy
- Kieran Sargeant
- Alejandro Alvarado
- Jeppe Tverskov
- Onni Valakari
- Anders Dreyer
- Amahl Pellegrino
- Elias Achouri
En sintesis
- Inter Miami y San Diego FC se enfrentan a las 17:00 horas por la MLS.
- Inter Miami conquistó el Campeones Cup 2026 tras vencer 2-0 a Cruz Azul entre semana.
- Lionel Messi encabezará el ataque titular de Inter Miami frente a San Diego FC.