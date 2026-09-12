Las 'Garzas' reciben al puntero en un duelo crucial para sus aspiraciones de la temporada. ¿Cómo formarán?

La MLS 2026 presenta un evento muy esperado en el desarrollo de la temporada del torneo de elite de los Estados Unidos. Primero contra segundo, líder contra escolta, Inter Miami contra Nashville, cara a cara en un encuentro decisivo. El partido que se desarrollará en el NU Stadium será trascendental para la corriente campaña.

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A este partido, Nashville, ubicado en la 1° posición de la tabla de la Conferencia Este, llega con una importante ventaja sobre Inter Miami, que aparece en el 2° lugar. Las ‘Garzas’ marchan 9 puntos detrás de los ‘Boyz in Gold’, pero si hoy logran un triunfo quedarán a solo seis de distancia. Otro resultado los alejaría demasiado.

¿Juega Lionel Messi en Inter Miami vs. Nashville por la MLS 2026?

Para un desafío tan importante para el dueño de casa, Lionel Messi será titular esta tarde contra el Nashville SC en la continuidad de la jornada 25 de la Major League Soccer 2026. El astro argentino será el capitán del equipo local en un duelo que ya se ha vuelto tradicional en Estados Unidos por las reiteradas veces que se han enfrentado.

‘Messi time’ este sábado en la MLS [Foto: Getty]

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La alineación confirmada de Inter Miami ante Nashville:

Dayne St Clair.

Ian Fray.

Maximiliano Falcón.

Casemiro.

Fricio Caicedo.

Rodrigo De Paul.

Yannick Bright.

Telasco Segovia.

Lionel Messi.

Germán Berterame.

Luis Suárez.

DT: Cristian ‘Kily’ González.

La alineación confirmada de Nashville ante Inter Miami:

Brian Schwake.

Andy Najar.

Maxwell Woledzi.

Jeison Palacios.

Reed Baker-Whiting.

Patrick Yazbek.

Matthew Corcoran.

Alex Muyl.

Hany Mukhtar.

Sam Surridge.

Cristian Espinoza.

DT: Brian Joseph Gallaghan.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Nashville por la MLS 2026?

El partido Inter Miami CF vs. Nashville SC se llevará a cabo HOY sábado 12 de septiembre, en el NU Stadium, por la jornada 25 de la Conferencia Este de la MLS 2026. El cruce entre el líder y el escolta está estipulado para dar comienzo a partir de las 17.30 horas del Centro de México (20.30 hora Argentina), en el primer turno del día.

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¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Nashville por la MLS 2026?

El partido Inter Miami CF vs. Nashville SC no se podrá seguir por ningún canal de televisión en México ni en Argentina. El encuentro de Major League Soccer será transmitido en forma exclusiva en todo el continente a través de la plataforma oficial de streaming de Apple TV.