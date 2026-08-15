Apenas días después de la pérdida de su padre y en la primera titularidad tras su regreso, Lionel Messi volvió a fallar un penal, como le había ocurrido en la Copa del Mundo. El astro argentino no está en racha desde los doce pasos, y se reencontró con la mala fortuna al intentar poner en partido de nuevo a su equipo esta noche.

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A los 21 minutos del primer tiempo, Inter Miami recibió un penal a favor con el marcador en su contra, y tenía la posibilidad de igualar la historia en el GEODIS Park. Sin embargo, el portero de Nashville se hizo gigante y le tapó el remate a Lionel Messi, que dio un pequeño salto para dispersar pero no tuvo éxito en su gambeta.