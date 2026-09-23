Federico Higuaín es despedido como DT del Columbus Crew por sexismo

De acuerdo con la información de la BBCSport, la Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos denunció a Federico Higuaín, hermano mayor de Gonzalo Higuaín, por dos actos de abuso físico y sexismo en contra de una silbante en un partido de MLS Next Pro, por lo que acto seguido fue despedido del Columbus Crew 2.

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¿Por qué despidieron a Federico Higuaín?

La reserva del equipo de la MLS, dio a conocer de manera oficial lo siguiente: “Tras las conversaciones mantenidas esta semana y una evaluación más exhaustiva del último mes, no se han cumplido los estándares que nuestro Club espera de un líder para uno de nuestros equipos”, aunque no aclaró que haya sido por esta situación.

Según las diversas fuentes en Estados Unidos, la declaración menciona que el entrenador le apretó la mano con fuerza excesiva y se negó a soltarla en 3 oportunidades. Además de ello, le dijo la frase: “Don’t forget, this is a man’s game”, que en español quiere decir: “No te olvides que este es un juego de hombres”.

De esta manera, dentro del futbol estadounidense, esto es considerado como un comportamiento reprobable, por lo que terminó fuera del cargo. Hasta el momento no se ha dado una versión por parte del estratega respecto a esta decisión del equipo y mucho menos una disculpa pública tras los actos mencionados.

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¿Dónde jugó Higuaín?

En su carrera como futbolista, Federico formó parte de clubes como River Plate, Nueva Chicago, Independiente, Colón y el Club América. Fue una pieza fundamental para el Columbus Crew durante 8 temporadas, donde ganó el premio al Jugador Nuevo del Año en 2012 y decidió culminar su carrera profesional en el Inter Miami en 2021.

En síntesis