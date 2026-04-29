Cristiano Ronaldo volvió a convertir con Al-Nassr y así quedó la carrera de los 1000 goles con Lionel Messi

Este miércoles fue un día de alegría para Cristiano Ronaldo. El portugués fue partícipe fundamental de la fiesta de Al-Nassr y se anotó un tanto más en su haber que le permite soñar con llegar a los 1000 goles, sumado a la emoción de acercarse a su primer título en el futbol de Medio Oriente.

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Así fue el nuevo gol de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

Por la Jornada 30 de la Saudi Pro League, Al-Nassr recibió al Al-Ahli en un duelo clave por la lucha del título doméstico y el Bicho apareció. Al minuto 76 y con el encuentro trabado, el portugués desarticuló la resistencia rival con un cabezazo letal que le permitió darle una alegría importante a su equipo y a sus estadísticas personales.

هدف! ⚽️🔥

كريستيانو رونالدو يكسر التعادل، ويسجل التقدم لصالح النصر في الكلاسيكو 🟡🚀#النصر_الأهلي | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/CdwyYZqoP4 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026

Luego de esta anotación, Cristiano llegó a los 970 goles y quedó a solo 30 del objetivo más grande de alcanzar la línea de los 1000 tantos tan deseados. A su vez, se escapó uno más de su perseguir más inmediato, Lionel Messi y se ilusiona, cada vez más, con terminar siendo el máximo goleador en la historia del futbol aunque pasen años y años.

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Es decir que actualmente Cristiano Ronaldo tiene una ventaja de 65 goles en comparación con Messi y, si ambos siguen con su promedio anotador, lo lógico sería que el portugués llegue a esta cifra histórica antes que el futbolista de Inter Miami.

En síntesis