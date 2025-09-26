Sergio Busquets sorprendió al anunciar que tomó la decisión de disputar sus últimos meses como futbolista profesional. Uno de los que reaccionó a esta noticia fue Sergio Ramos, zaguero de Rayados quien compartió equipo con el mediocampista de Inter Miami en la selección española y lo enfrentó en una gran cantidad de clásicos entre Real Madrid y Barcelona.

A través de sus redes sociales, el futbolista de La Pandilla elogió a su ex compañero de 37 años y aseguró que su retiro significará una pérdida para el futbol. Además, le expresó su gratitud y buenos deseos para la nueva etapa que le espera fuera de las canchas.

“El futbol pierde a uno de los mediocentro más brillantes con los que he jugado, pero te vas con el reconocimiento y la gratitud de todos los que hemos convivido contigo y de todos los que aman este deporte”, escribió Sergio Ramos en su cuenta personal de X (ex Twitter). Y agregó: “Gracias por ser un gran jugador, un gran compañero y un gran amigo. Te deseo lo mejor para tu nueva etapa. Besos grandes, brother”.

Cabe destacar que Sergio Ramos (39 años) jugó 102 veces junto a Sergio Busquets, siempre con la selección española. Ambos formaron parte de la época más gloriosa del equipo europeo conquistando juntos el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de Ucrania y Polonia 2012.

En tanto, se enfrentaron en 36 oportunidades durante la etapa en la que coincidieron en la liga española defendiendo los colores de Real Madrid y Barcelona, respectivamente. El historial favorece al centrocampista con 18 victorias, seis empates y 12 derrotas.

Así anunció su retiro Sergio Busquets

Sergio Busquets anunció su retiro mediante un video en su cuenta personal de Instagram, plataforma a través de la cual comunicó que se alejará de las canchas una vez que termine su participación en la MLS 2025 con Inter Miami. “Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego”, adelantó.

En el registro, en el cual aparecen imágenes de sus inicios como juvenil, así como en su paso por Barcelona y la selección de España, añadió: “Siento que ha llegado el momento de decirle adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando esta historia que siempre soñé. El futbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos y junto a los mejores compañeros de viaje”.

Sergio Busquets se retirará una vez que finalice su participación en la MLS con Inter Miami. (Getty Images)

Finalmente, concluyó: “Gracias al Inter Miami por dejar ser parte de un club nuevo y en crecimiento en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena”.