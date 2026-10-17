Orlando City vs. D.C. United: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

Orlando City y D.C. United se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Inter.co Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Orlando City recibe a D.C. United este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. El cierre de la fase regular aprieta y ninguno de los dos quiere llegar siguiente semana con cuentas pendientes. Orlando necesita puntos para asegurar su lugar entre los mejores del Este y no quiere sobresaltos.

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Son puntos que pesan en la tabla de playoffs, con Orlando mirando hacia arriba y D.C. United tratando de no quedar afuera de la pelea.

La actualidad de ambos equipos

Orlando City llega irregular: empató 3-3 como visitante ante Toronto FC en la última fecha, después de haber ganado 3-2 en casa frente a Columbus Crew. Antes había sufrido una caída por 4-2 ante Philadelphia Union. Con 38 puntos en 29 partidos, está séptimo y necesita sumar para no perder terreno en la tabla del Este.

D.C. United viene de un triunfo ajustado, 2-1 de local contra New York Red Bulls, que le permitió cortar una mala racha. Antes había recibido un golpe duro: perdió 4-0 como visitante frente a Inter Miami, y en el partido previo había empatado 3-3. Está 12° con 33 unidades y todavía puede meterse en zona de clasificación si encadena resultados.

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El historial entre Orlando City y D.C. United

El historial entre ambos está parejo: en 25 enfrentamientos D.C. United ganó 11, Orlando City 10 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los floridanos. El antecedente más reciente fue para D.C. United, que se impuso 3-2 en abril de este año, aunque en el cruce anterior habían empatado 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 D.C. United vs. Orlando City 3-2 MLS 13/09/2025 D.C. United vs. Orlando City 1-1 MLS 22/03/2025 Orlando City vs. D.C. United 4-1 MLS 06/07/2024 Orlando City vs. D.C. United 5-0 MLS 13/04/2024 D.C. United vs. Orlando City 2-3 MLS 22/04/2023 Orlando City vs. D.C. United 1-3 MLS 12/03/2023 D.C. United vs. Orlando City 1-1 MLS 31/07/2022 D.C. United vs. Orlando City 2-1 MLS 04/07/2022 Orlando City vs. D.C. United 3-5 MLS 02/10/2021 Orlando City vs. D.C. United 2-1 MLS

Horario del partido

México: 17:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Philadelphia Union vs. Charlotte FC — sábado 17 de octubre, 12:30 hs

Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs

New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

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En síntesis