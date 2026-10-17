Orlando City vs. D.C. United: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

Orlando City recibe a D.C. United este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. El cierre de la fase regular aprieta y ninguno de los dos quiere llegar siguiente semana con cuentas pendientes. Orlando necesita puntos para asegurar su lugar entre los mejores del Este y no quiere sobresaltos.
Son puntos que pesan en la tabla de playoffs, con Orlando mirando hacia arriba y D.C. United tratando de no quedar afuera de la pelea.
La actualidad de ambos equipos
Orlando City llega irregular: empató 3-3 como visitante ante Toronto FC en la última fecha, después de haber ganado 3-2 en casa frente a Columbus Crew. Antes había sufrido una caída por 4-2 ante Philadelphia Union. Con 38 puntos en 29 partidos, está séptimo y necesita sumar para no perder terreno en la tabla del Este.
D.C. United viene de un triunfo ajustado, 2-1 de local contra New York Red Bulls, que le permitió cortar una mala racha. Antes había recibido un golpe duro: perdió 4-0 como visitante frente a Inter Miami, y en el partido previo había empatado 3-3. Está 12° con 33 unidades y todavía puede meterse en zona de clasificación si encadena resultados.
El historial entre Orlando City y D.C. United
El historial entre ambos está parejo: en 25 enfrentamientos D.C. United ganó 11, Orlando City 10 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los floridanos. El antecedente más reciente fue para D.C. United, que se impuso 3-2 en abril de este año, aunque en el cruce anterior habían empatado 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|D.C. United vs. Orlando City
|3-2
|MLS
|13/09/2025
|D.C. United vs. Orlando City
|1-1
|MLS
|22/03/2025
|Orlando City vs. D.C. United
|4-1
|MLS
|06/07/2024
|Orlando City vs. D.C. United
|5-0
|MLS
|13/04/2024
|D.C. United vs. Orlando City
|2-3
|MLS
|22/04/2023
|Orlando City vs. D.C. United
|1-3
|MLS
|12/03/2023
|D.C. United vs. Orlando City
|1-1
|MLS
|31/07/2022
|D.C. United vs. Orlando City
|2-1
|MLS
|04/07/2022
|Orlando City vs. D.C. United
|3-5
|MLS
|02/10/2021
|Orlando City vs. D.C. United
|2-1
|MLS
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Philadelphia Union vs. Charlotte FC — sábado 17 de octubre, 12:30 hs
- Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
- New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Orlando City y D.C. United se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Orlando City suma 38 puntos en el torneo.
- D.C. United suma 33 puntos en el torneo.