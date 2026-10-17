Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

Orlando City vs. D.C. United: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

Orlando City y D.C. United se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Inter.co Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Orlando City vs. DC, MLS
Orlando City vs. DC, MLS

Orlando City recibe a D.C. United este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. El cierre de la fase regular aprieta y ninguno de los dos quiere llegar siguiente semana con cuentas pendientes. Orlando necesita puntos para asegurar su lugar entre los mejores del Este y no quiere sobresaltos.

Son puntos que pesan en la tabla de playoffs, con Orlando mirando hacia arriba y D.C. United tratando de no quedar afuera de la pelea.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Orlando City llega irregular: empató 3-3 como visitante ante Toronto FC en la última fecha, después de haber ganado 3-2 en casa frente a Columbus Crew. Antes había sufrido una caída por 4-2 ante Philadelphia Union. Con 38 puntos en 29 partidos, está séptimo y necesita sumar para no perder terreno en la tabla del Este.

D.C. United viene de un triunfo ajustado, 2-1 de local contra New York Red Bulls, que le permitió cortar una mala racha. Antes había recibido un golpe duro: perdió 4-0 como visitante frente a Inter Miami, y en el partido previo había empatado 3-3. Está 12° con 33 unidades y todavía puede meterse en zona de clasificación si encadena resultados.

El historial entre Orlando City y D.C. United

El historial entre ambos está parejo: en 25 enfrentamientos D.C. United ganó 11, Orlando City 10 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los floridanos. El antecedente más reciente fue para D.C. United, que se impuso 3-2 en abril de este año, aunque en el cruce anterior habían empatado 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026D.C. United vs. Orlando City3-2MLS
13/09/2025D.C. United vs. Orlando City1-1MLS
22/03/2025Orlando City vs. D.C. United4-1MLS
06/07/2024Orlando City vs. D.C. United5-0MLS
13/04/2024D.C. United vs. Orlando City2-3MLS
22/04/2023Orlando City vs. D.C. United1-3MLS
12/03/2023D.C. United vs. Orlando City1-1MLS
31/07/2022D.C. United vs. Orlando City2-1MLS
04/07/2022Orlando City vs. D.C. United3-5MLS
02/10/2021Orlando City vs. D.C. United2-1MLS

Horario del partido

  • México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Philadelphia Union vs. Charlotte FC — sábado 17 de octubre, 12:30 hs
  • Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
  • New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Orlando City y D.C. United se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Orlando City suma 38 puntos en el torneo.
  • D.C. United suma 33 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones