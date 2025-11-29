Inter Miami vivirá este sábado una jornada histórica en el Chase Stadium, cuando dispute por primera vez en su vida una final de Conferencia de la MLS Cup. En esta oportunidad, las ‘Garzas’ han logrado llegar lejos en la edición 2025, y tendrán como rival al poderoso New York City. Tras haberse enfrentado en la fase regular, ahora les toca medirse por el título de su zona.

Para disputar este encuentro decisivo en la temporada, sin embargo, ha sorprendido a muchos aficionados una novedad en el once del dueño de casa. Luis Suárez no será de la partida en la definición del trofeo de la Conferencia Este esta tarde en Fort Lauderdale. El uruguayo aparece como una de las alternativas del banquillo de relevos del equipo local.

Aunque a algunos les cueste imaginarlo, la decisión es por rendimiento y tomada por Javier Mascherano. El director técnico ha dicho en reiteradas ocasiones que el escudo está por encima de los nombres, y que utilizará al que esté mejor. En esta ocasión, el entrenador viene observando a otros futbolistas en condiciones más óptimas y por eso relegó a ‘Lucho’.

Luis Suárez llegó al Chase Stadium, donde será suplente [Foto: Getty]

En este tramo de la temporada de MLS, Luis Suárez acumula cuatro juegos al hilo sin convertir, y sólo suma una anotación en sus últimas seis presentaciones. En instancias de la competencia donde Inter Miami necesita más eficacia, Mashcerano ha hecho un lado al histórico goleador charrúa y probará otra alternativa para intentar ganar.

En esta misma convicción del estratega argentino, Tadeo Allende será el centrodelantero titular de Inter Miami para chocar ante New York City. El atacante argentino, que naturalmente es volante reconvertido a un jugador más ofensivo, ocupará el lugar de Luis Suárez. Allende viene de marcar un doblete en semifinales y tendrá una nueva oportunidad en la final.

Con la ausencia de Luis Suárez, esta es la alineación confirmada de Inter Miami para recibir a New York City FC: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Baltasar Rodríguez, Lionel Messi, Mateo Silvetti; Tadeo Allende. El encuentro, a disputarse en el Chase Stadium, comenzará a las 17.00 hora CDMX y será transmitido únicamente por el MLS Season Pass de Apple TV.

