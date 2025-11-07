Inter Miami y Nashville protagonizarán uno de los encuentros más relevantes de la agenda de este sábado: en su cuarto cruce en tres semanas, definirán el clasificado a semifinales de Conferencia en la MLS Cup 2025. Las ‘Garzas’ y los ‘Boys in Gold’ chocan por última vez, en un enfrentamiento caliente que ahora sí será del estilo mata-mata.

Publicidad

Publicidad

En esta ronda de los Playoffs, se juega una serie al mejor de tres, pero como de los primeros dos partidos los ganó uno cada uno, tendrán que desempatar en el tercero y último: Inter Miami ganó 3-1 en el juego inicial, y a la semana siguiente, Nashville ganó 2-1 en el juego posterior. De este modo, habrá que esperar a mañana para saber quién sigue en carrera.

Este compromiso decisivo se disputará en el campo del equipo mejor posicionado en la tabla general, en este caso, Inter Miami: el Chase Stadium de Fort Lauderdale será la sede del cotejo de este sábado por la tarde. Sin embargo, no todo será color de rosas para el dueño de casa a pesar de tener de lado a su afición para buscar el boleto a la siguiente fase.

ver también ¿Messi a Europa en el receso de MLS? Tres equipos ofertaron a Inter Miami para fichar al argentino

Luis Suárez, sancionado, se pierde el Inter Miami vs. Nashville:

Desafortunadamente para las ‘Garzas’, Luis Suárez fue suspendido por la Comité Disciplinario de la MLS y no estará habilitado para jugar el tercer encuentro. El uruguayo recibió una sanción de un partido a raíz de un episodio de ‘conducta violenta’ acontecida en el segundo cruce de esta serie, cuando pateó al rival Andy Najar con intención cuando no había una disputa por el balón.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, en Inter Miami cayó muy mal esta decisión oficial, dado que Suárez no recibió una tarjeta roja en el partido: ni el árbitro cobró la infracción ni el VAR lo llamó a revisar la jugada, por lo que terminó el juego en el campo. El castigo llegó ‘desde el escritorio’, como se diría popularmente, con una comunicación oficial vía redes sociales tiempo después del final del encuentro.

Luis Suárez se precipitó en Nashville-Inter Miami y fue castigado [Foto: Getty]

El duro comunicado de Inter Miami sobre la sanción a Luis Suárez:

Producto de la considerada injusta penalización al goleador charrúa, la directiva de las ‘Garzas’ elevó una carta pública donde fue contundente contra la MLS y las autoridades que tomaron la decisión, adjudicando que es la primera vez que en el torneo de los Estados Unidos castigan a un futbolista días después de un partido por una jugada que ya sucedió y no fue sancionada en el momento.

Publicidad

Publicidad

“Inter Miami CF ha recibido la comunicación oficial por parte de la Major League Soccer sobre la sanción de un partido impuesta a nuestro jugador Luis Suárez, por una acción ocurrida durante el partido del pasado sábado en Nashville. El club desea manifestar lo siguiente: Inter Miami CF acepta y respeta esta decisión adoptada por el Comité Disciplinario de la MLS. Al mismo tiempo, el club manifiesta su preocupación por el precedente generado al volver a arbitrar una jugada de partido ya juzgada por el equipo arbitral y el VAR, y su confianza en que en el futuro el mismo criterio será aplicado en todas las situaciones de juego que se produzcan, en cualquier partido y por parte de cualquier equipo”

ver también Pedri le hace el feo a Argentina y postula su favorita a ganar el Mundial 2026: “Creo que…”

La jugada por la que fue sancionado Luis Suárez en Inter Miami vs. Nashville: