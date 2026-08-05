Dentro del segundo día de partidos de la Leagues Cup 2026, hay un partido que se impone como la alternativa más atractiva para sintonizar en la TV esta noche de miércoles. Toluca y Seattle Sounders chocarán en el Estadio Nemesio Diez, en un duelo espectacular entre los últimos dos equipos campeones continentales de la CONCACAF.

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Los dirigidos por Antonio Mohamed tuvieron un comienzo de temporada con sensaciones encontradas. Aún cuesta levantarse del mazazo de la derrota en el Campeón de Campeones y de la imposibilidad de clasificar a Campeones Cup. Al mismo tiempo, acumulan dos triunfos y dos derrotas en sus primeros cuatro juegos del semestre.

En esta oportunidad, el equipo del ‘Turco’ debutará ni más ni menos que ante el defensor del título. Seattle Sounders ganó la edición pasada de la Leagues Cup y buscará el bicampeonato en este 2026. Será el primero de tres difíciles compromisos que afrontará el equipo choricero en esta fase de liga de la competencia internacional.

El Nemesio Diez será escenario de una gran noche [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si Toluca pierde ante Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

De sufrir una caída ante los ‘Rave Green’, Toluca aún no quedará eliminado pues se trata de una etapa con tres jornadas que no se define hasta la última. Sin embargo, sí complicaría seriamente sus chances de clasificar. Solo avanzarán los cuatro mexicanos con más puntos, y ahí Toluca perdería tres y quedaría con 0 puntos.

¿Qué pasa si Toluca empata ante Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

En caso de una igualdad para el cuadro escarlata, Toluca irá a penales en busca del “punto extra”. Cuando en este torneo hay un empate, ambos equipos suman 1 punto, pero luego van a tiros desde los doce pasos en busca de un segundo punto. De ganar la tanda, quedarían con 2 puntos, y si no vencen, con apenas 1 punto.

¿Qué pasa si Toluca gana ante Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

Si los ‘Diablos Rojos’ logran una victoria hoy, Toluca no clasificará aún pero sí dará un paso importante, además de quedar entre los mejores de la Liga MX. Aunque enfrenta a rivales estadounidenses, los mexicanos se emparejan en una tabla entre sí y en el ‘Infierno’ será clave ganar. En ese escenario, quedarían con 3 puntos.

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¿A qué hora y dónde ver Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

El cruce entre los ‘Diablos Rojos’ y ‘Rave Green’ se disputará HOY miércoles 5 de agosto, en el Estadio Nemesio Diez, desde las 20.00 hora CDMX, por la jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El encuentro se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho de México, a través de la pantalla de Imagen Televisión, y también por la plataforma Apple TV.