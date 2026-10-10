St. Louis City vs. LA Galaxy en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 29 de la MLS

St. Louis City recibe a LA Galaxy este domingo 11 de octubre en el Energizer Park por la 29ª jornada de la MLS.
St. Louis City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero LA Galaxy tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, St. Louis City ganó 3-0 como visitante ante New York Red Bulls. El conjunto marcha 2° con 47 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Toronto FC.
LA Galaxy viene de ganar 3-2 como local ante Colorado Rapids. El equipo ocupa el puesto 9 con 36 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Minnesota United.
El historial entre St. Louis City y LA Galaxy
St. Louis City y LA Galaxy se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de St. Louis City y 2 empates.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/07/2026
|LA Galaxy vs. St. Louis City
|1-3
|MLS 2026
|14/06/2025
|St. Louis City vs. LA Galaxy
|3-3
|MLS 2025
|09/03/2025
|LA Galaxy vs. St. Louis City
|0-3
|MLS 2025
|01/09/2024
|St. Louis City vs. LA Galaxy
|2-1
|2024 MLS
|17/03/2024
|LA Galaxy vs. St. Louis City
|3-3
|2024 MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- LAFC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 10 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- St. Louis City y LA Galaxy se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 29 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- St. Louis City suma 47 puntos tras vencer a New York Red Bulls, Toronto FC y Minnesota United.
- LA Galaxy suma 36 puntos en el torneo.