St. Louis City vs. LA Galaxy en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 29 de la MLS

St. Louis City y LA Galaxy se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Energizer Park, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

St. Louis City recibe a LA Galaxy este domingo 11 de octubre en el Energizer Park por la 29ª jornada de la MLS.

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St. Louis City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero LA Galaxy tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, St. Louis City ganó 3-0 como visitante ante New York Red Bulls. El conjunto marcha 2° con 47 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Toronto FC.

LA Galaxy viene de ganar 3-2 como local ante Colorado Rapids. El equipo ocupa el puesto 9 con 36 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Minnesota United.

El historial entre St. Louis City y LA Galaxy

St. Louis City y LA Galaxy se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de St. Louis City y 2 empates.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/07/2026 LA Galaxy vs. St. Louis City 1-3 MLS 2026 14/06/2025 St. Louis City vs. LA Galaxy 3-3 MLS 2025 09/03/2025 LA Galaxy vs. St. Louis City 0-3 MLS 2025 01/09/2024 St. Louis City vs. LA Galaxy 2-1 2024 MLS 17/03/2024 LA Galaxy vs. St. Louis City 3-3 2024 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LAFC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 10 de octubre, 20:30 hs

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En síntesis