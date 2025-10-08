Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Gilberto Mora

Nuevas promesas están comenzando a brillar en el mundo del fútbol. Tras años de debate sobre quién era mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, hoy las miradas se centran en jóvenes talentos que están marcando la diferencia en sus equipos y selecciones.

Uno de ellos es Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, que desde los 16 años empezó a llamar la atención y que, con apenas 18, ya es considerado uno de los mejores jugadores del planeta. Con cuatro títulos en su club y una Eurocopa con España en su palmarés, Yamal estuvo muy cerca de conseguir su primer Balón de Oro, pero finalmente fue superado por Ousmane Dembélé.

Según Transfermarkt, Yamal es el futbolista mejor cotizado del 2025, con un valor impactante de 200 millones de euros, por encima de grandes figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland.

En México, la gran promesa es Gilberto Mora. Con apenas 16 años, Mora todavía no entra en debates globales, pero si mantiene su nivel, podría convertirse en un referente histórico del fútbol mexicano. Su carrera está comenzando, pero ya muestra cualidades que lo destacan sobre sus pares. Actualmente es la principal figura del Tri en el Mundial Sub-20 y sueña con levantar un título mundial.

A diferencia de Yamal, su valor de mercado es mucho más bajo, de 4,5 millones de euros, aunque Xolos de Tijuana, dueño de su pase, probablemente no lo dejará salir por esa cifra, especialmente después de su participación en el Mundial.

Salario de Lamine Yamal vs. Gilberto Mora

Hace unos meses, Lamine Yamal renovó su contrato con el Barcelona, asegurándose un salario de 15 millones de euros por temporada, con posibilidad de subir hasta 20 millones si cumple ciertos objetivos, según ABC. Por su parte, Vox Informa indica que Mora, en Xolos, percibía un ingreso mucho más modesto por su edad, alrededor de 2,4 millones de pesos al año, equivalentes a unos 10 mil dólares.

