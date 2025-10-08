Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Gilberto Mora

El español de 18 años es el futbolistas mejor cotizado del mundo en el 2025, mientras que el mexicano está muy lejos del valor de Yamal.

Por Ramiro Canessa

Lamine Yamal vs. Gilberto Mora: valor de mercado 2025.
© Getty ImagesLamine Yamal vs. Gilberto Mora: valor de mercado 2025.

Nuevas promesas están comenzando a brillar en el mundo del fútbol. Tras años de debate sobre quién era mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, hoy las miradas se centran en jóvenes talentos que están marcando la diferencia en sus equipos y selecciones.

Publicidad
Mientras Lionel Messi tiene 395 asistencias en su carrera, las que repartió Cristiano Ronaldo

ver también

Mientras Lionel Messi tiene 395 asistencias en su carrera, las que repartió Cristiano Ronaldo

Uno de ellos es Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, que desde los 16 años empezó a llamar la atención y que, con apenas 18, ya es considerado uno de los mejores jugadores del planeta. Con cuatro títulos en su club y una Eurocopa con España en su palmarés, Yamal estuvo muy cerca de conseguir su primer Balón de Oro, pero finalmente fue superado por Ousmane Dembélé.

Según Transfermarkt, Yamal es el futbolista mejor cotizado del 2025, con un valor impactante de 200 millones de euros, por encima de grandes figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland.

En México, la gran promesa es Gilberto Mora. Con apenas 16 años, Mora todavía no entra en debates globales, pero si mantiene su nivel, podría convertirse en un referente histórico del fútbol mexicano. Su carrera está comenzando, pero ya muestra cualidades que lo destacan sobre sus pares. Actualmente es la principal figura del Tri en el Mundial Sub-20 y sueña con levantar un título mundial.

Publicidad

Encuesta

¿Gilberto Mora estará a la altura de Lamine Yamal?

YA VOTARON 0 PERSONAS

A diferencia de Yamal, su valor de mercado es mucho más bajo, de 4,5 millones de euros, aunque Xolos de Tijuana, dueño de su pase, probablemente no lo dejará salir por esa cifra, especialmente después de su participación en el Mundial.

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Cristiano Ronaldo

ver también

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Cristiano Ronaldo

Salario de Lamine Yamal vs. Gilberto Mora

Hace unos meses, Lamine Yamal renovó su contrato con el Barcelona, asegurándose un salario de 15 millones de euros por temporada, con posibilidad de subir hasta 20 millones si cumple ciertos objetivos, según ABC. Por su parte, Vox Informa indica que Mora, en Xolos, percibía un ingreso mucho más modesto por su edad, alrededor de 2,4 millones de pesos al año, equivalentes a unos 10 mil dólares.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Mientras CR7 gana 244 millones en Al-Nassr, el salario que cobra Gil Mora en Xolos
Futbol Internacional

Mientras CR7 gana 244 millones en Al-Nassr, el salario que cobra Gil Mora en Xolos

“Vamos a pelear por el título”: Gilberto Mora convencido de que México puede ganar el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

“Vamos a pelear por el título”: Gilberto Mora convencido de que México puede ganar el Mundial Sub 20

Hugo Sánchez compara a Gilberto Mora con una leyenda del Real Madrid
Liga MX

Hugo Sánchez compara a Gilberto Mora con una leyenda del Real Madrid

Obed Vargas en la mira de 2 equipos en Europa
Mexicanos en el extranjero

Obed Vargas en la mira de 2 equipos en Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo