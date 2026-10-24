¿A qué hora es la pelea de Merab Dvalishvili y Petr Yan HOY en UFC 333?

Repasa el momento en el que se espera que el georgiano y el ruso hagan su aparición en escena.

Aunque parte de la atención principal estará centrada en lo que sucederá entre Merab Dvalishvili y Petr Yan en la pelea coestelar del UFC 333, un rato antes la expectativa ya habrá ido en aumento pensando en lo que puede ocurrir cuando finalmente ambos pisen el octágono este sábado 24 de octubre. Será una contienda que promete paralizar a todos los amantes de las artes marciales mixtas, con el agregado de que ahora Yan llega como campeón consolidado del peso gallo.

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Petr pondrá en juego su corona ante el georgiano que busca recuperar lo que tanto desea, decidido a demostrar que sigue siendo uno de los peleadores más completos y peligrosos de la división. Aunque el favoritismo por Yan es un poco más alto, lo cierto que Dvalishvili no tiene nada que perder, por lo que el atractivo por la contienda se vuelve aún mayor.

Horario previsto para la pelea de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan

En Abu Dabi, la acción comenzará un tanto más temprano de lo habitual, por lo que se imagina que el duelo entre Dvalishvili y Yan puede llegar para las 12:00hs del Centro de México, 13:00hs de Bogotá y 15:00hs en Buenos Aires, aproximadamente. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente en la jornada.

Al tratarse de una velada plagada de estrellas, resulta un misterio si los duelos finalizarán con nocauts rápidos o si las historias se definirán en las tarjetas de los jueces. De cualquier manera, la organización tiene todo calculado para estar en el rango estimado del horario comentado previamente. Yan quiere extender su legado, Dvalishvili busca arrebatarle el trono y llegar a lo más alto de las 135 libras.

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En síntesis