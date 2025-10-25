¿A qué hora es la pelea de Tom Aspinall vs. Ciryl Gane HOY en UFC 321?

Llegó el día en el que se verán las caras Tom Aspinall y Ciryl Gane en UFC 321. El inglés y el francés estarán sobre el mismo octágono con el título del peso pesado en juego, acompañados de una cartelera plagada de algunas de las estrellas más importantes del deporte. En Abu Dabi, se espera una velada de primer nivel que cerrará con una contienda que tiene muchas expectativas por cumplir.

Publicidad

Publicidad

ver también Sigue la pelea de Tom Aspinall vs. Ciryl Gane en UFC 321 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

Como el evento se desarrolla en Abu Dabi, esto genera que tenga que existir una modificación inevitable en los horarios de las transmisiones a nivel mundial. En Latinoamérica no es la excepción, por lo que es importante tenga la guía cerca para no perder del duelo más destacado del sábado 25 de octubre.

Horario estimado para la pelea entre Tom Aspinall y Ciryl Gane

Se espera que la pelea estelar de UFC 321 entre Tom Aspinall y Ciryl Gane llegue para las 14:00hs del Centro de México, 15:00hs en Bogotá y 17:00hs en Buenos Aires. Antes de esto, se podrá disfrutar de múltiples combate con todo tipo de protagonistas dentro de la jaula para amenizar el ambiente de la mejor manera.

Aspinall tiene en su poder el título del peso completo, el cual se adjudicó de manera oficial luego del retiro de Jon Jones, quien no tuvo una última pelea para despedirse a lo grande. Para Tom es la posibilidad de retener su corona y demostrar que puede dominar la categoría de buena manera, aunque enfrente tendrá un contrincante que venderá muy cara la derrota, con grandes posibilidades de quedarse con la victoria.

Publicidad