El nombre de Caín Velásquez volvió a ocupar los titulares por la noticia de su libertad condicional luego de permanecer 11 meses en la unidad penitenciaria Soledad, de California. El caso del excampeón de la UFC generó controversia y opiniones divididas, pero lo cierto es que ya se encuentra con su familia nuevamente.

Velásquez se había retirado de la UFC en 2019 y luego participó de la WWE (lucha libre). Sin embargo, en 2022 su vida dio un giro de 180° tras ser declarado culpable en cargos de intento de asesinato y otros cargos como exceso de velocidad y portación de armas.

Finalmente, este domingo 15 de febrero obtuvo la libertad condiconal de una condena que incialmente era de cinco años y protagonizó un emotivo reencuentro con su familia, quienes lo esperaban a las afueras de la cárcel con una banda de mariachis.

¿Por qué Caín Velásquez estuvo en prisión?

En 2022, Caín Velásquez persiguió el coche de Harry Goularte, hombre acusado de abusar del hijo del peleador cuando este tenía solamente cuatro años. Al alcanzarlo, Caín efectuó disparos contra el vehículo de Goularte y terminó impactando con los proyectiles al padrastro del acusado, quien no sufrió heridas mortales.

Harry Goularte, por su parte, llegó a ser arrestado y enfrenta otros cargos de abuso infantil, pero fue puesto en libertad bajo fianza y aguarda por su juicio en libertad.

