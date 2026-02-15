¿Cuándo es la UFC 326, dónde se realizará y cuáles serán las peleas de la velada?

Es sabido que la UFC planea que su 2026 sea superador a lo que sucedió el año pasado, por lo que está pensando en realizar carteleras numeradas con los mejores luchadores del mundo. En ese sentido, el evento 326 promete pasar a la historia y es por eso que los aficionados lo aguardan con tantas ansias. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y dónde es el UFC 326?

Esto será el sábado 7 de marzo en Las Vegas, en Estados Unidos y allí estarán en acción algunos de los mejores artistas marciales de la actualidad, quienes buscarán cumplir con las expectativas trazadas.

Sin adelantarse más, en el capítulo 326 estará Max Holloway y allí expondrá su título BMF ante Charles Oliveira. En ese cruce estará la expectativa de ver si el hawaiano puede extender su legado en la UFC o si el brasileño vuelve a recuperar el prestigio que tuvo durante tanto tiempo y que mucha gente desea que lo vuelva a recuperar.

Se trata de un combate que tiene una historia detrás, ya que se trata de dos figuras principales de la compañía, amadas por el público y por eso la expectativa estará en ver si existe algún nocaut espectacular. Además de este enfrentamiento, la cartelera tendrá grandes combates y a continuación te los dejamos para que te vayas aclimatando con lo que se vendrá.

Publicidad

Publicidad

Cartelera completa de UFC 326:

Max Holloway vs. Charles Oliveira | Peso ligero

| Peso ligero Renato Moicano vs. Brian Ortega | Peso ligero

| Peso ligero Caio Borralho vs. Reinier de Ridder | Peso mediano

| Peso mediano Gregory Rodrigues vs. Brunno Ferreira | Peso mediano

| Peso mediano Rob Font vs. Raúl Rosas Jr. | Peso gallo

| Peso gallo Cody Garbrandt vs. Xiao Long | Peso gallo

| Peso gallo Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel | Peso mosca

| Peso mosca Donte Johnson vs. Duško Todorović | Peso mediano

| Peso mediano JooSang Yoo vs. Gastón Bolaños | Peso pluma

| Peso pluma Luke Fernandez vs. Rodolfo Bellato | Peso semipesado

| Peso semipesado Sumudaerji vs. Jesús Aguilar | Peso mosca

En síntesis