¿Cuándo es la UFC 326, dónde se realizará y cuáles serán las peleas de la velada?

Se viene el UFC 326 y aquí te dejamos la cartelera completa para que no te pierdas de nada de una velada que promete combates de alto voltaje.

Por Lucas Lescano

Max Holloway será la estrella principal de UFC 326.
Max Holloway será la estrella principal de UFC 326.

Es sabido que la UFC planea que su 2026 sea superador a lo que sucedió el año pasado, por lo que está pensando en realizar carteleras numeradas con los mejores luchadores del mundo. En ese sentido, el evento 326 promete pasar a la historia y es por eso que los aficionados lo aguardan con tantas ansias. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Cuándo y dónde es el UFC 326?

Esto será el sábado 7 de marzo en Las Vegas, en Estados Unidos y allí estarán en acción algunos de los mejores artistas marciales de la actualidad, quienes buscarán cumplir con las expectativas trazadas.

Sin adelantarse más, en el capítulo 326 estará Max Holloway y allí expondrá su título BMF ante Charles Oliveira. En ese cruce estará la expectativa de ver si el hawaiano puede extender su legado en la UFC o si el brasileño vuelve a recuperar el prestigio que tuvo durante tanto tiempo y que mucha gente desea que lo vuelva a recuperar.

Se trata de un combate que tiene una historia detrás, ya que se trata de dos figuras principales de la compañía, amadas por el público y por eso la expectativa estará en ver si existe algún nocaut espectacular. Además de este enfrentamiento, la cartelera tendrá grandes combates y a continuación te los dejamos para que te vayas aclimatando con lo que se vendrá.

Cartelera completa de UFC 326:

  • Max Holloway vs. Charles Oliveira | Peso ligero
  • Renato Moicano vs. Brian Ortega | Peso ligero
  • Caio Borralho vs. Reinier de Ridder | Peso mediano
  • Gregory Rodrigues vs. Brunno Ferreira | Peso mediano
  • Rob Font vs. Raúl Rosas Jr. | Peso gallo
  • Cody Garbrandt vs. Xiao Long | Peso gallo
  • Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel | Peso mosca
  • Donte Johnson vs. Duško Todorović | Peso mediano
  • JooSang Yoo vs. Gastón Bolaños | Peso pluma
  • Luke Fernandez vs. Rodolfo Bellato | Peso semipesado
  • Sumudaerji vs. Jesús Aguilar | Peso mosca

En síntesis

  • El UFC 326 se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en Las Vegas.
  • Max Holloway defenderá su título BMF contra el brasileño Charles Oliveira en la estelar.
  • La cartelera numerada del 2026 busca superar el éxito de los eventos del año pasado.
