¿Cuándo es la UFC 326, dónde se realizará y cuáles serán las peleas de la velada?

Es sabido que la UFC planea que su 2026 sea superador a lo que sucedió el año pasado, por lo que está pensando en realizar carteleras numeradas con los mejores luchadores del mundo. En ese sentido, el evento 326 promete pasar a la historia y es por eso que los aficionados lo aguardan con tantas ansias. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber.
¿Cuándo y dónde es el UFC 326?
Esto será el sábado 7 de marzo en Las Vegas, en Estados Unidos y allí estarán en acción algunos de los mejores artistas marciales de la actualidad, quienes buscarán cumplir con las expectativas trazadas.
Sin adelantarse más, en el capítulo 326 estará Max Holloway y allí expondrá su título BMF ante Charles Oliveira. En ese cruce estará la expectativa de ver si el hawaiano puede extender su legado en la UFC o si el brasileño vuelve a recuperar el prestigio que tuvo durante tanto tiempo y que mucha gente desea que lo vuelva a recuperar.
Se trata de un combate que tiene una historia detrás, ya que se trata de dos figuras principales de la compañía, amadas por el público y por eso la expectativa estará en ver si existe algún nocaut espectacular. Además de este enfrentamiento, la cartelera tendrá grandes combates y a continuación te los dejamos para que te vayas aclimatando con lo que se vendrá.
Cartelera completa de UFC 326:
- Max Holloway vs. Charles Oliveira | Peso ligero
- Renato Moicano vs. Brian Ortega | Peso ligero
- Caio Borralho vs. Reinier de Ridder | Peso mediano
- Gregory Rodrigues vs. Brunno Ferreira | Peso mediano
- Rob Font vs. Raúl Rosas Jr. | Peso gallo
- Cody Garbrandt vs. Xiao Long | Peso gallo
- Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel | Peso mosca
- Donte Johnson vs. Duško Todorović | Peso mediano
- JooSang Yoo vs. Gastón Bolaños | Peso pluma
- Luke Fernandez vs. Rodolfo Bellato | Peso semipesado
- Sumudaerji vs. Jesús Aguilar | Peso mosca
En síntesis
- El UFC 326 se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en Las Vegas.
- Max Holloway defenderá su título BMF contra el brasileño Charles Oliveira en la estelar.
- La cartelera numerada del 2026 busca superar el éxito de los eventos del año pasado.