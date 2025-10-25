Así quedó el ranking de UFC tras la pelea de Tom Aspinall y Ciryl Gane en UFC 321

Aunque el final no fue el deseado, la pelea que tuvieron Tom Aspinall y Ciryl Gane este sábado 25 de octubre en UFC 321 sirvió para sacar conclusiones de cara al futuro en la división del peso completo. Por eso, a continuación te contamos los detalles más importantes del ranking para entender cómo puede continuar el panorama en lo que viene.

Aspinall se presentaba como el campeón de la categoría, ya que pasó a ocupar el trono de indiscutido luego del repentino retiro de Jon Jones. Enfrente a él se encontraba Ciryl Gane, quien ya había sabido ser monarca interino de la división. Finalmente, poco se pudo ver del duelo porque finalizó en el primer asalto luego de un piquete de ojo sin intención.

De esta manera, Aspinall mantiene su puesto como el campeón de la división, a la espera de recibir una fecha de reprogramación de su duelo ante Gane, o que en su camino se aparezca otro rival. Cualquier escenario es propicio para el inglés que desea confirmar su dominio tras el alejamiento de Jones.

Por otra parte, Gane continúa como el primer mejor ranqueado, mientras que el podio lo completan Alexander Volkov, quien derrotó en esta misma cartelera a Jailton Almeida y Sergei Pavlovich. Ahora todos querrán tener su oportunidad con el campeón luego de que Gane fracasara en el intento, aunque haya sido sin buscarlo.

