Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Brendan Allen sobre Christian Leroy Duncan

Este sábado 10 de octubre fue vital para definir cosas importantes en UFC. En Las Vegas, la compañía recibió novedades importantes para definir su futuro tras lo que fue la pelea que protagonizaron Brendan Allen y Christian Leroy Duncan, con el prestigio personal en el peso mediano en juego y una victoria esperada del estadounidense por sumisión.

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En el duelo más importante del día, Allen se midió con Leroy Duncan. Antes del primer campanazo, Brendan aparecía como el cuarto mejor ubicado del ranking del peso mediano, mientras que su rival se encontraba décimo en la clasificación en las 185 libras. Finalmente, el norteamericano consiguió la victoria y movilizó por completo el futuro de la división.

De esta manera, aparece un nuevo aspirante al cinturón más deseado por los luchadores. Sean Strickland dejó en el camino a Khamzat Chimaev en mayo y se proclamó como monarca, lo que permitió abrir el juego para el resto de protagonistas que se ilusionan con llegar a lo más alto de una categoría que no logra consolidad un rey imbatible.

Ranking completo del peso mediano de la UFC:

Sean Strickland (campeón)

1. Khamzat Chimaev

2. Dricus du Plessis

3. Nassourdine Imavov

4. Brendan Allen

5. Caio Borralho

6. Joe Pyfer

7. Gregory Rodrigues

8. Anthony Hernandez

9. Israel Adesanya

10. Christian Leroy Duncan

11. Jared Cannonier

12. Abus Magomedov

13. Ikram Aliskerov

14. Bo Nickal

15. Shara Magomedov

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En síntesis