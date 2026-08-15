Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Islam Makhachev sobre Ian Machado Garry

Este sábado 15 de agosto se llevó a cabo una pelea fundamental para el futuro del peso wélter de UFC. En una nueva edición de UFC, la 330, Islam Makhachev venció a Ian Machado Garry de manera contundente y retuvo su cinturón de las 170 libras.

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De más está decir que el campeón absoluto de la categoría es Makhachev. El daguestaní mantiene el trono de manera indiscutida y, sin próximo rival a la vista, luce como uno de los monarcas más difíciles de derrocar. Ahora, con una nueva victoria bajo el brazo, su reinado luce imbatible.

De esta manera, el futuro del peso wélter se vuelve más que interesante. Con figuras más que importantes nacientes, leyendas que se mantienen vigentes y más condimentos, la organización tiene en sus manos la posibilidad de realizar emparejamientos históricos que le permitan regalar enfrentamientos grandiosos al público.

Ranking completo del peso wélter de la UFC:

Islam Makhachev (campeón)

1. Ian Machado Garry

2. Carlos Prates

3. Michael Morales

4. Jack Della Maddalena

5. Gabriel Bonfim

6. Sean Brady

7. Belal Muhammad

8. Leon Edwards

9. Kamaru Usman

10. Joaquin Buckley

11. Yaroslav Amosov

12. Uros Medic

13. Mike Malott

14. Venom Page

15. Daniel Rodriguez

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En síntesis