¿Cuánto dinero obtuvo Islam Makhachev por ganar su pelea vs. Ian Machado Garry en UFC 330?

El choque estelar de este sábado en el peso wélter entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry en UFC 330 significó una prueba de fuego de alto calibre para el monarca daguestaní, pero al mismo tiempo representó una de las recompensas económicas más abultadas de toda su trayectoria en las artes marciales mixtas. El peleador ruso aceptó la exigente defensa frente a uno de los contendientes más peligrosos de la división en una noche estelar y terminó cobrando una cifra a la altura de su estatus.

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La fortuna que cobró Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry

Islam Makhachev se embolsó un monto estimado en torno a los 3 millones de dólares por cruzar la puerta del octágono y medirse ante el peleador irlandés. El luchador daguestaní garantizó una bolsa fija de primer nivel producto de su dominio absoluto en la categoría y de su posición de privilegio en los pronósticos de los especialistas.

A la suma garantizada por la sola firma de su contrato, Makhachev le agregó un porcentaje sustancial proveniente del reparto de patrocinios e indumentaria que la franquicia reparte entre los atletas principales del cartel. Islam también engrosó el cheque definitivo gracias a los bonos de la noche que la directiva otorgó al término de las acciones.

Pese a la expectativa generada en la previa, el desenlace del pleito no estuvo exento de controversia y dejó cierta insatisfacción en el público presente. Tras un inicio sumamente calculador y con interrupciones en la dinámica del combate, la resolución de la contienda se dio de forma rápida, provocando una reacción tibia y algunos silbidos por parte de la afición que aguardaba un choque de mayor dramatismo.

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Los contratos de sponsoreo personal y las marcas internacionales que respaldan la carrera del daguestaní permitieron redondear una ganancia extraordinaria en su cuenta bancaria. De esta manera, el pupilo de Khabib Nurmagomedov se marchó del recinto con la victoria bajo el brazo y con una contundente cifra que reafirma su jerarquía dentro de la compañía.

En síntesis