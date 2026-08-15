¿Cuánto dinero ganó Ian Machado Garry por perder su pelea vs. Islam Makhachev en UFC 330?

La presentación de este sábado en el peso wélter de UFC 330 dejó un sabor agridulce para Ian Machado Garry. El peleador irlandés afrontó el examen más complejo de su carrera al medirse contra Islam Makhachev en el duelo estelar de la noche, y aunque no pudo conseguir el ansiado triunfo deportivo, la cita le aseguró la mayor facturación de su trayectoria sobre la lona.

Publicidad

El dinero que ganó Ian Machado Garry en UFC 330

Según proyecciones, Ian Machado Garry habría embolsado una cifra cercana a los 1.5 millones de dólares por su participación en el duelo del día. Es fundamental remarcar que la compañía no suele divulgar públicamente los salarios reales de sus atletas, por lo que este importe se basa estrictamente en estimaciones sobre la base de sus contratos anteriores y la magnitud de la cartelera.

A la garantía económica pactada por presentarse a combatir, se le suman las regalías derivadas del patrocinio de indumentaria comercial que reciben las figuras de la velada. Sin embargo, al sufrir un duro revés en el octágono y salir derrotado frente al peleador ruso, Garry perdió la oportunidad de cosechar los jugosos premios por victoria que hubieran elevado sustancialmente su cheque final.

El desarrollo de la contienda no logró colmar la alta expectativa del público y desató cierta frustración en las gradas. Tras un inicio estratégico con escaso intercambio directo, Makhachev resolvió el pleito con contundencia, dejando una definición precipitada que provocó cierta frialdad y algunos reproches desde las gradas del estadio.

Publicidad

A pesar de la caída en el casillero de los resultados, los acuerdos comerciales privados y las marcas que sponsorean al peleador de Dublín completaron un balance financiero sumamente lucrativo. De este modo, Machado Garry se despidió del evento sin la ansiada victoria en el peso wélter, pero con una compensación estimada que reafirma su enorme cotización mediática dentro de la organización.

En síntesis