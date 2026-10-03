Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Natalia Silva sobre Wang Cong

La velada de este sábado 3 de octubre en UFC no fue una más. En Utah, Estados Unidos, se llevó a cabo el evento 332 de la compañía más grande del planeta en artes marciales mixtas y los resultados dejaron mucho para analizar. El que se vio afectado directamente fue el ranking de las divisiones y aquí te contamos como quedarán las clasificaciones a partir del día lunes.

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Lo más destacado estuvo en el triunfo de Natalia Silve sobre Wang Cong para convertirse en nueva campeona del peso mosca. Esto le permitió a la brasileña abandonar el primer puesto de la clasificación y subir hasta lo más alto para dejar a la china en el octavo lugar, lejos en la carrera de ser la contendiente más próxima al trono.

De esta manera, el futuro de la división se torna más que interesante. Con la vuelta de la leyenda Valentina Shenchenko es vísperas de organizarse tras una lesión que la dejó sin cinturón, también hay múltiples candidatas que esperarán ser elegidas para desafiar a la nueva monarca.

Ranking completo del peso mosca femenino de la UFC:

Natalia Silva (campeona)

1. Valentina Shevchenko

2. Alexa Grasso

3. Manon Fiorot

4. Erin Blanchfield

5. Rose Namajunas

6. Maycee Barber

7. Jasmine Jasudavicius

8. Wang Cong

9. Tracy Cortez

10.Miranda Maverick

11. Karine Silva

12. Casey O’Neill

13. Eduarda Moura

14. Regina Tarin

15. Gabriella Fernandes

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En síntesis