Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Quilland Salkilld sobre Mateusz Gamrot

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Este sábado 8 de agosto el peso ligero de la UFC vivió grandes emociones. Quilland Salkilld se enfrentó a Mateusz Gamrot con la posibilidad de escalar posiciones importantes en la clasificación de las 145 libras y cumplió con creces tras conseguir un espectacular sometimiento en el primer asalto.

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En la previa del combate, Gamrot aparecía como el octavo clasificado en el peso ligero, mientras que Salkilld aparecía en el puesto 12. El australiano sorprendió al polaco y le arrebató la posición en el ranking, por lo que una nueva estrella emerge con sueños de campeón.

El podio de las 155 libras por debajo del monarca Gaethje, lo conforman Ilia Topuria Arman Tsarukyan y Charles Oliveira. Aunque se trata de protagonistas con un largo recorrido y mucha experiencia, lo cierto es que el peso ligero continúa entregando la misma emoción de siempre, con figuras de todo tipo que se disputan un trono muy difícil de mantener.

De esta manera, el futuro del peso ligero se vuelve más que interesante. Con figuras más que importantes nacientes, leyendas que se mantienen vigentes y más condimentos, la organización tiene en sus manos la posibilidad de realizar emparejamientos históricos que le permitan regalar enfrentamientos grandiosos al público.

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Ranking completo del peso ligero de la UFC:

Justin Gaethje (campeón)

1. Ilia Topuria

2. Arman Tsarukyan

3. Charles Oliveira

4. Max Holloway

5. Paddy Pimblett

6. Benoit Saint Denis

7. Mauricio Ruffy

8. Quillan Salkilld

9. Mateusz Gamrot

10. Dan Hooker

11. Renato Moicano

12. Rafael Fiziev

13. Tom Nolan

14. Beneil Dariush

15. Manuel Torres

En síntesis