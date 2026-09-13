Corazón mexicano: así quedó el rostro de Alexa Grasso tras su pelea en Noche UFC

La peleadora tapatío brindó una contienda de primera nivel con la francesa de primer nivel y su cara lo reflejó al final.

Una de las presentaciones más esperadas de Noche UFC fue la de Alexa Grasso. La mexicana se enfrentó a Manon Fiorot con el objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva y lo consiguió, aunque para ello tuvo que trabajar el triunfo y aceptar recibir un castigo que le generó heridas importantes en el rostro.

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Desde el primer segundo que Alexa propuso una contienda de intercambio en el centro del octágono, por lo que parecía que se llevaba una victoria por KO, ya que Fiorot llegó a mostrarse muy incómoda con lo que estaba viviendo. Sin embargo, a partir del segundo asalto la francesa encontró la distancia y comenzó a castigar a Grasso de igual manera, por lo que la mexicana sufrió.

Alexa Grasso terminó herida su pelea con Manon Fiorot

Con el correr de los minutos, fue visible e indisimulable un fuerte corte en el párpado derecho de Grasso. A pesar de la sangre que caía sobre su rosto y lo dramática que era la imagen, Alexa se mantuvo firme y no le permitió crecer a su rival, por lo que aseguró la victoria de manera contundente en la decisión unánime de los jueces con tres tarjetas de 29-28.

The #NocheUFC crowd FIRED UP Alexa Grasso 🇲🇽 pic.twitter.com/gMD3dX4Uis — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) September 12, 2026

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De esta manera, lo que sigue para Alexa es despedir el 2026 con la alegría de haber vuelto a ser quien se espera que sea cada vez que aparece en escena, pero con el tiempo necesario para recuperarse de las heridas que le generó Fiorot.

En el aspecto deportivo, Alexa sabe que la oportunidad titular puede volver a tocar su puerta pronto. Valentina Shevchenko dejó el título vacante y el cinturón se lo disputarán Natalia Silva y Wang Cong, dejando la esperanza de que la tapatía sea la próxima en ir por el trono del peso mosca.

En síntesis

Alexa Grasso venció a Manon Fiorot por decisión unánime en Noche UFC.

venció a Manon Fiorot por decisión unánime en Noche UFC. Alexa Grasso sufrió un fuerte corte en el párpado derecho durante la contienda.

sufrió un fuerte corte en el párpado derecho durante la contienda. Los tres jueces dieron tarjetas unánimes de 29-28 para dar el triunfo a Grasso.