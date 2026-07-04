¿Cuándo es la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway en UFC? Día, hora y cartelera

El regreso de Conor McGregor al octágono de la compañía más importante de artes marciales mixtas ya tiene coordenadas oficiales. Tras una larga espera por parte de los fanáticos del deporte de contacto, el irlandés se medirá ante Max Holloway en una de las revanchas más esperadas de los últimos tiempos, enmarcada dentro de las actividades de la tradicional International Fight Week en UFC 329.

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Fecha y hora de McGregor vs. Holloway

El esperado combate se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio de 2026. La cartelera principal con las estrellas de la promotora iniciará formalmente a las 18:00 horas del Centro de México, momento en el cual los aficionados podrán sintonizar las acciones en vivo.

La sede elegida por la organización para albergar este evento de magnitudes internacionales es el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El mítico recinto estadounidense contará con un marco imponente y un lleno absoluto en sus gradas debido a que las localidades se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta general.

El resto del evento presentará atractivos duelos internacionales en diversas categorías de peso como Tracy Cortez, Paddy Pimblett y King Green. Los organizadores confirmaron que la transmisión oficial de la jornada estará disponible a través Paramount+ para Latinoamérica y el mundo en general.

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Cartelera completa de UFC 329:

Alessandro Costa vs. Cody Durden | Peso mosca

| Peso mosca Ryan Gandra vs. Zachary Reese | Peso medio

| Peso medio Farid Basharat vs. Ethyn Ewing | Peso gallo

| Peso gallo Damian Pinas vs. Cesar Almeida | Peso medio

| Peso medio Tracy Cortez vs. Wang Cong | Peso mosca femenino

| Peso mosca femenino Luke Riley vs. Kai Kamaka III | Peso pluma

| Peso pluma Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez | Peso gallo

| Peso gallo Gable Steveson vs. Elisha Ellison | Peso pesado

| Peso pesado Robert Whittaker vs. Nikita Krylov | Peso semipesado

| Peso semipesado King Green vs. Terrance McKinney | Peso ligero

| Peso ligero Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh | Peso mosca

| Peso mosca Cory Sandhagen vs. Mario Bautista | Peso gallo

| Peso gallo Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett | Peso ligero

| Peso ligero Conor McGregor vs. Max Holloway | Peso wélter

En síntesis

Coordenadas confirmadas para el regreso: El esperado retorno de Conor McGregor a la jaula tras cinco años de ausencia se llevará a cabo en la cartelera estelar de UFC 329 , enfrentando a Max Holloway en una electrizante revancha en la división de peso wélter.

El esperado retorno de a la jaula tras cinco años de ausencia se llevará a cabo en la cartelera estelar de , enfrentando a en una electrizante revancha en la división de peso wélter. Fecha, sede y horarios (Sábado 11 de julio): El evento se desarrollará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, durante la tradicional International Fight Week. La cartelera estelar comenzará oficialmente a las:

18:00 horas: México, Guatemala y Honduras.

México, Guatemala y Honduras. 19:00 horas: Colombia, Perú y Ecuador.

Colombia, Perú y Ecuador. 20:00 horas: Estados Unidos (Este), Chile y Venezuela.

Estados Unidos (Este), Chile y Venezuela. 21:00 horas: Argentina, Uruguay y Brasil.

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