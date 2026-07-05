Noruega se enfrenta este domingo con Brasil buscando clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Noruega se enfrenta con Brasil este sábado 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Publicidad

Noruega parte como no favorito en el duelo contra Brasil en este duelo, pero no tiene nada que perder el equipo que tiene como estrellas a Erling Haaland y a Martin Odegaard y buscará dar una de las sorpresas de la Copa del Mundo.

El próximo rival de Noruega en caso de avanzar

Si Noruega le gana este domingo a Brasil, el conjunto escandinavo se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor del cruce entre México e Inglaterra, partido que se disputa este domingo a las 18:00hs (Ciudad de México).

Noruega jugaría el próximo sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa del Mundo y el encuentro está programado para las 15:00hs (Ciudad de México). Si avanza, tendrá que esperar unas horas para saber al próximo rival y si será México o Inglaterra.

Publicidad

Por último, este partido por los cuartos de final se disputará en el Estadio Hard Rock, más conocido como Estadio Miami en el Mundial 2026 por cuestiones de patrocinio.

En síntesis