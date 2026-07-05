Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Conoce las opciones para sintonizar el partido entre la Verdeamarela y Los Vikingos Rojos según tu país.

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este domingo 5 de julio con el enfrentamiento entre Brasil y Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Verdeamarela lucha por volver a conquistar una estrella después de 24 años, mientras que los Vikingos Rojos buscan seguir haciendo historia en la cita mundialista.

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Ambos seleccionados cuentan con figuras de renombre en sus plantillas, como Vinicius o Erling Haaland. Lo cierto es que se espera un partido muy atractivo en suelo estadounidense y nadie querrá perdérselo.

Ahora bien, en territorio mexicano solo se transmite por ViX Premium y no va por TV abierta. En otras palabras, los aficionados no podrán ver gratis el encuentro entre Brasil y Noruega. A continuación, conoce las opciones para sintonizar el duelo según cada país.

Vinicius es una de las grandes figuras de Brasil (Getty Images)

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Dónde ver Brasil vs. Noruega por TV y streaming por país